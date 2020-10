Article publié le 15/10/2020 à 14:33 | Lu 104 fois

Votre foie a besoin d'amour par le professeur Henri Joyeux et Jean Joyeux (livre)

Les éditions du Rocher vont publier le 28 octobre 2020, Votre foie a besoin d’amour, un ouvrage accessible au plus grand nombre, rédigé par le professeur Henri Joyeux (ancien chirurgien cancérologue) et Jean Joyeux (nutritionniste). Pour mieux comprendre le rôle et le fonctionnement de votre foie au quotidien. Parution le 28 octobre.