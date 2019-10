Article publié le 22/10/2019 à 01:00 | Lu 28 fois VitalOrigin : un complément alimentaire qui relance nos fonctions hépatiques Alors que le foie est l’un des plus importants de nos organes, le laboratoire français 3C Pharma, spécialisé dans les compléments alimentaires, vient de dévoiler un nouveau produit baptisé VitalOrigin qui vise à relancer toutes les fonctions hépatiques. Et si c’était le foie qui dirigeait notre corps ?

« Si vos poumons vous lâchent, il existe des respirateurs artificiels ; si ce sont vos reins, il y a des machines à dialyse, quant au cœur, qui est essentiellement une pompe, on peut le remplacer par un cœur artificiel… Mais si c’est votre foie qui est défaillant, alors il n’existe aucune machine capable de remplir toutes ses fonctions… » remarque fort justement le Dr Anna Lok dans Courrier international « Physiologie. Le foie cet organe à tout faire ».



Le foie n’est pas seulement un organe vital qu’il faut surveiller et, le cas échéant, soigner. Il est une sentinelle de notre état général dont les patients et les médecins, généralistes ou spécialistes, doivent apprendre à écouter les messages d’alerte. Dans ce contexte, on comprend combien il est important de bien le traiter…



Or, de nos jours, notre hygiène de vie surcharge cet organe : alimentation déséquilibrée ou trop riche, pollution, tabac… Il est difficile de s’en rendre compte car un foie « fatigué » n’est pas douloureux ! Mais il n’en reste pas moins vrai qu’il souffre. « Sans rien dire », jusqu’au jour ou…



Quelques signes peuvent toutefois apparaître avec le temps si vous négligez trop votre foie : fatigue persistante, digestion lente, nausées, diarrhée chronique, trouble de l’appétit, problèmes de peau, troubles ostéopathiques, faiblesse musculaire…



Il est donc primordial de faire des cures régulièrement au cours de l’année pour détoxifier le foie en profondeur et l’aider à assurer ses fonctions quotidiennes. C’est donc ce que propose ce nouveau complément alimentaire baptisé VitalOrigine avec du chardon Marie qui contribue au bien-être digestif et du romarin qui renforce le corps et permet de se sentir plus énergique. Sans compter huit extraits de plantes, de la vitamine E, du sélénium, de la bromélaïne, de la choline, etc.



VitalOrigin

Boîte de 60 comprimés pour une cure d’un mois

Prix de vente conseillé : 15,90 euros









Dans la même rubrique : < > Thermalies 2020 : mieux se bouger pour bouger plus Un site pour trouver des ateliers destinés au bien vieillir