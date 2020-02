Article publié le 04/02/2020 à 01:00 | Lu 71 fois Villeurbanne : le CCAS propose un hébergement temporaire dans l'une de ses résidences seniors Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeurbanne (69) propose aux personnes âgées autonomes -provisoirement seules ou en difficulté- d’intégrer de manière temporaire un logement dans l’une des résidences seniors de la ville. Une excellente initiative locale.





Plus concrètement, le CCAS met à disposition des plus de 60 ans, un appartement meublé pour les accueillir temporairement au sein de sa résidence seniors du Tonkin. Ce type d’accueil, s’il constitue une première expérience permettant de découvrir la vie en résidence avant un engagement définitif, peut également être une alternative pour les personnes âgées isolées ou en difficulté ponctuelle : absence des proches, canicule, dépression, etc.



Renouvelables jusqu’à trois mois, ces séjours temporaires peuvent durer entre une et quatre semaines, pour s’adapter aux spécificités des besoins de chacun. L’appartement de 30m2 mis à disposition est conçu pour héberger une personne seule ou un couple. Sur place, les résidents pourront accéder aux différentes animations proposées par la structure : cuisine, gymnastique, balades, etc.



Peuvent être accueillies : les personnes de plus de 60 ans, celles relevant d’un GIR (Groupe iso-ressources) 5 ou 6 et les personnes de 57 à 60 ans autonomes et bénéficiant d’une dérogation d’âge délivrée par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). Compter 22,83 euros par jour. A partir de février 2020.



Informations pratiques :

Résidence du Tonkin

20 avenue Salvador-Allende

Villeurbanne

Le logement mis à disposition : T1 meublé – 30m²



