Ville Amies des Ainés : de la réalisation d'un guide historique des rues d'Orchies

Alors que la remise des prix s'est déroulée le 1er décembre dernier à l'occasion des 8èmes Rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (édition 100% digitale), voici la présentation de l’un des huit lauréats de 2020 : un projet qui consiste en la rédaction et l'édition d'un ouvrage retraçant

l’histoire des rues d’Orchies en s’attardant sur leur dénomination, leur patrimoine, leur évolution depuis le XIXe siècle, ainsi que sur leur visage actuel.

Pour réaliser le projet, des étapes clairement définies se sont succédées. Le conseil des sages, qui est une instance de démocratie participative créée en 2019, est à l’origine de celui-ci.



En collaboration avec d’autres membres et le soutien de la municipalité, il s’agissait de se plonger dans l’histoire des rues d'Orchies pour mieux connaître l’évolution de la ville et son patrimoine, ses “héros” du passé.



Après cette réflexion générale sur le patrimoine et la mémoire locale, il a fallu débuter le travail de recherche historique. Les membres se sont donc livrés à de nombreuses recherches, notamment à la lecture des ouvrages d’historiens locaux, mais aussi à des coupures de presse.



Au-delà de cette « enquête », des entretiens ont eu lieu avec des anciens de la commune, faisant appel à leur vécu et à leur mémoire. Le projet s’est donc caractérisé par la volonté de valoriser la mémoire vivante des aînés pour mieux faire connaître le passé de la cité à tous les habitants.



Après le travail de recherche est venu le moment de l’écriture. La rédaction a été l'œuvre de quelques membres du conseil des sages. Elle a été réalisée en répondant aux exigences du genre, avec rigueur scientifique. Pour autant, l’ouvrage se veut accessible afin d’être lu par le plus grand nombre.



Le livre a ensuite pu être édité, une édition “maison” est disponible et la recherche de partenariat est en cours pour une édition plus large.



L’objectif était que les recherches sur les rues devraient aboutir à la réalisation de parcours de balades dans la ville, agrémentés de panneaux explicatifs ; un travail mené par le conseil des sages, les conseils

de quartier, les associations de marche, avec la participation de la municipalité. Il est aussi prévu que le livre devienne un support à des animations scolaires pour permettre la transmission aux jeunes Orchésiens.



La rédaction de l’ouvrage a été permise par le conseil des sages, ayant lancé le projet et l’ayant porté. La municipalité a, quant à elle, soutenu le projet avec l’implication des élus et du service “urbanisme”. Les historiens locaux ont été sollicités mais aussi les aînés qui ont transmis leurs souvenirs et des documents (photos, cartes postales) pour enrichir l’ouvrage.



Cet ouvrage constitue donc une fenêtre ouverte sur l’histoire et sur le patrimoine matériel et humain de la commune. Il valorise la culture locale en le rendant accessible au plus grand nombre. En ayant vocation à participer au travail de la transmission mémorielle, il implique le partage du vécu des aînés et donc leur participation.



Pour pérenniser l'initiative, l’ouvrage devrait connaître une édition officielle et donc, une diffusion auprès du grand public, il sera ainsi disponible librement en ligne à la médiathèque d’Orchies. Il est aussi prévu qu'il fasse l’objet d’une présentation au sein des écoles, dans le cadre d’animations sur l’histoire locale.









