Odyssée Climat : une aventure intergénérationnelle de 16.000 km à la rame sur les océans Voici une belle aventure doublée d’une bonne cause : en effet, fin 2026, l’Odyssée-Climat prévoit d’entreprendre une traversée exceptionnelle de 16.000 kilomètres à l’aviron reliant la Martinique à la Nouvelle-Calédonie : un projet ambitieux et un peu fou initié par les Papys Rameurs et qui va réunir une équipe transgénérationnelle composée de rameurs âgés de 18 à 78 ans. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/02/2025

Ce projet s’inscrit dans la lignée de la traversée de l’Atlantique réalisée en 2020 par les Papys Rameurs, Bernard Gerbeau et Philippe Michel. A l’époque, ce duo avait parcouru 5.000 kilomètres en 39 jours et 20 heures ! Devenant de fait, l’équipage le plus âgé à traverser un océan avec une moyenne d’âge de 65 ans.



Une expérience qui avait démontré que la volonté et la coopération pouvaient repousser les limites, même à un certain âge, voire un âge certain.



L’Odyssée-Climat est prévue pour fin 2026. Les sportifs ont donc encore le temps de s’entrainer pour ce projet ambitieux. Sur 16.000 kilomètres –soit environ 6 millions de coups de rame– les équipages affronteront des conditions marines complexes (et même dangereuses à certains endroits), comme les vents changeants, les courants puissants et les zones cycloniques.



Pour ce faire, les rameurs de 18 à 78 ans seront organisés en quarts jour et nuit et devront conjuguer endurance et esprit d’équipe pour mener à bien cette expédition. Démontrant que la diversité des générations est une force. Dans un espace confiné, la cohésion et l’entraide seront essentielles pour surmonter les conditions de vie spartiates et les défis de la mer.



Pendant huit mois, ils vont défier les océans en vivant en autonomie sur un bateau conçu en matériaux bio-composites. L’objectif de cette expédition ? Sensibiliser à la protection des océans, aux défis du climat et, montrer qu’ensemble, les générations peuvent relever de grands défis.



Au-delà de l’effort physique, cette aventure intergénérationnelle a pour objectif de collecter des données sur les océans. Le bateau, conçu en matériaux bio-composites recyclables, sera équipé pour recueillir des informations sur la biodiversité marine, la pollution plastique et les impacts du réchauffement climatique.



Grâce à un suivi en direct de la traversée, le grand public pourra découvrir chaque jour les conditions de la mer, les observations des rameurs et les résultats scientifiques. Ce dispositif permettra de sensibiliser aux enjeux majeurs des océans : la biodiversité, la pollution plastique, mais aussi la montée des eaux et ses conséquences sur les territoires.



En partageant cette aventure en temps réel, l’Odyssée-Climat souhaite éveiller les consciences et encourager des actions concrètes pour protéger la planète.



Pendant deux ans, les participants suivront une préparation complète, incluant des entraînements physiques, des formations à la navigation et des ateliers sur la collecte de données scientifiques.



Les Papys Rameurs, initiateurs du projet, joueront un rôle clé dans la transmission de leur expérience, tout en partageant les valeurs de coopération et d’engagement qui ont fait le succès de leurs précédentes aventures.



Cette expédition met en lumière l’importance de travailler ensemble pour relever les défis environnementaux. En mobilisant plusieurs générations autour d’un objectif commun, l’Odyssée-Climat porte un message d’espoir et d’action face à l’urgence climatique.







