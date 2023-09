Vieillir heureux, c'est possible : nouveau livre du Dr François Sarkozy Les éditions Leduc ont publié cette semaine dans leur collection Santé, le dernier ouvrage du docteur François Sarkozy, intitulé Vieillir heureux, c’est possible (288 pages, 19,90 euros), qui rappelle que l’on peut réduire les effets de l’âge et ralentir le vieillissement, mais que cela se prépare…







On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement et au « bien vieillir » des populations.



Normal, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer quelques décennies (en gros jusqu’à 2050 selon les démographes).



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les ouvrages sur ces thématiques se succèdent… Dernier en date ? Vieillir heureux, c’est possible, du docteur François Sarkozy, pédiatre et ancien interne des Hôpitaux de Paris.



Depuis plus de vingt ans, cet homme a fondé et dirigé des cabinets de conseil en stratégie spécialisés dans le domaine de la santé et a lancé, en 2008, les « États Généraux du Vieillir Jeune » à l’Unesco ainsi que LongeviTV, une webTV dédiée au Bien Vieillir.



Bref, ce médecin pour enfants est également très investi dans le vieillissement et sa prévention. Le sujet de son dernier livre d’ailleurs… « Pouvons-nous façonner notre avenir et notre processus de vieillissement ? La bonne nouvelle, c’est que OUI ! Nous ne sommes pas condamnés à nous dégrader avec l’âge » assure l’auteur.



Il n’y a aucune fatalité, à condition de commencer le plus tôt possible à nous préoccuper de notre futur. Les études scientifiques montrent, en effet, que notre état de santé et notre forme physique et mentale dépendent à plus de 40 % de notre comportement, de nos habitudes et de notre hygiène de vie.



Dans cet esprit, cet ouvrage vous donne donc toutes les clés pour entretenir votre capital jeunesse, être acteur de votre santé et préparer votre futur. Avec de surcroit, des conseils pour préserver votre capital physique et mental et des programmes ciblés pour prendre de l’âge en bonne santé.

Article publié le 28/09/2023 à 01:00 | Lu 92 fois



Dans la même rubrique < > Les étirements pour soulager la douleur lombaire et le renforcement musculaire pour la prévenir Reprendre une activité physique pour soulager les douleurs et prévenir leur réapparition