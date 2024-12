Vieillir en institution ou à domicile sous la direction de Philippe Pitaud (livre) Les éditions Eres publient en cette fin d’année 2024, Vieillir en institution ou au domicile, un ouvrage collectif* (23 euros) sous la direction de Philippe Pitaud. Construit à partir d’expériences de terrain, ce livre explore les différentes formes de lien conjugal, familial et social –de la solidarité à la maltraitance– qui se développent au cours du vieillissement dans nos sociétés modernes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 19/12/2024

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, aux éditions Eres (disponible maintenant auprès de l’éditeur et en librairie en janvier 2025) : Vieillir en institution ou au domicile. La famille, au sens large, demeure plus que jamais au cœur du lien social et de son maintien. Elle doit demeurer une attention constante des professionnels engagés dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées.



Comment la famille s’organise-t-elle quand la santé des plus âgés décline ? Comment les professionnels du domicile ou de l’EHPAD peuvent-ils soutenir les aidants familiaux dont la vie se trouve bouleversée ? Comment peuvent-ils valoriser l’expertise familiale pour mieux accompagner les personnes dépendantes ?



La transformation sans précédent des modes de vie, de la cellule familiale et du monde du travail a entrainé des situations d’isolement et d’exclusion pour l’ensemble des populations fragilisées mais encore plus pour les personnes âgées.



Dans ce contexte anxiogène, les solidarités informelles et familiales deviennent un élément important du système d’aide et d’accompagnement, qui se trouve largement fragilisé par l’absence d’une vraie politique pour les âges avancés de la vie.



Philippe Pitaud est président de l’Institut de gérontologie sociale (Marseille), professeur honoraire Aix-Marseille université, département des neurosciences. Il est, depuis près de quarante ans, praticien, chercheur et enseignant dans le champ de la gérontologie sociale.



*Avec la participation de : Jean-Jacques Amyot, Philippe Duval, Carla Facchini, Jacques Gaucher, Pauline Orain, Gérard Ribes.







