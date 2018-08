Article publié le 30/08/2018 à 12:27 | Lu 270 fois Vers un habitat adapté aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite L’agence Dom&Vie Auvergne ouvre ses portes pour répondre aux besoins grandissants d’adaptation des habitations pour les personnes à mobilité réduite et les seniors. A sa tête, Paul Ténart, met son expérience au profit de ces personnes pour favoriser leur maintien à domicile avec confort et en toute sécurité.

Il faut savoir que les accidents domestiques tuent 9.000 personnes âgées chaque année dont une large majorité (88%) est due à des chutes ; il s’agit également de la principale cause d’hospitalisation des ainés.



« Des accidents et des décès qui peuvent être évités grâce à des aménagements de l’habitat. Aujourd’hui, en France seuls 6% des logements sont adaptés aux effets liés au vieillissement. Il est pourtant nécessaire de réaliser quelques aménagements pour permettre aux séniors de vivre en toute sécurité chez eux » explique Paul Tenart, dirigeant de l’agence Dom&Vie Auvergne, spécialisée dans l’adaptation complète de l’habitat des ainés oeuvrant dans le Puy de Dôme et le Cantal.



Et Paul Tenart de poursuivre : « les gestes du quotidien peuvent s'avérer très compliqués pour toute personne confrontée à une perte d'autonomie qu'elle soit évolutive ou définitive. Du déplacement d'une pièce à l'autre dans la maison, en passant par la préparation des repas ou se laver sans risquer la chute ou la glissade, autant de choses banales pour les personnes valides qui peuvent relever d'un véritable parcours du combattant pour ceux qui ont une mobilité réduite ».



Les aménagements nécessaires concernent en général l’ensemble de l’habitat. Il convient donc de répondre à plusieurs besoins : aménagement de la salle-de-bain pour optimiser la sécurité en transformant une baignoire en douche par exemple, adaptation de la cuisine pour faciliter son utilisation au quotidien en toute sécurité, mise en place d’un monte-escalier ou plus simplement de nez-de-marche qui contrasteront avec les escaliers de par leur couleur ou leur matériau selon les besoins et envie des clients.



Rappelons qu’en matière d’aménagement de l’habitat, il existe des aides financières d’aménagement de l’habitation qui peuvent couvrir jusqu’à 50% des dépenses ce qui permet d'adapter confortablement et durablement les lieux de vie.











Dans la même rubrique : < > Le téléphone fixe classique est appelé à disparaître... Canicule : les conseils de l'Ademe pour rester au frais