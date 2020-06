Vent divers : roman intergénérationnel entre deux femmes que tout sépare

Depuis une quinzaine d’années, de plus en plus de livres traitent des problématiques seniors, ce qui est bien légitime puisque le monde vieillit et que les lecteurs de 50 ans et plus sont de plus en plus nombreux. Récit, roman, témoignages, études sociétales, etc. Les sujets varient et les angles aussi.



Dernier en date ? Vent divers de l’auteur Marie St Vaast. Ce roman intergénérationnel met en scène deux voisines qui n’ont rien en commun… D’un côté Angèle Hazard, une septuagénaire veuve et aigrie (un peu Tatie Danièle) et de l’autre côté, Mylène Jonas, une trentenaire fragile et fragilisée qui semble cependant filer le parfait amour avec son mari.



Un jour, tout va basculer et ces deux femmes qui n’avaient rien en commun vont se retrouver embarquer dans la même histoire… « Elles vont prendre une même route, bon gré mal gré,

faire un bout de chemin surprenant, troublant et résolutif » indique l’éditeur en 4ème de couverture.



Un roman qui évoque nos choix de vie, le hasard, l’influence du passé sur notre présent et les relations de ces deux femmes d’âges différents que tout opposait…