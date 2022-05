Article publié le 23/05/2022 à 02:19 | Lu 144 fois VISEHA : le label qualité des résidences services seniors





Alors que la résidence de Saint-Aubin de Médoc en Gironde du groupe Espace & Vie vient d’être labellisée VISEHA, revenons sur ce label peu connu dédié aux résidences services seniors, lancé en juin 2018 par le SYNERPA et le SNRA, les deux syndicats professionnels regroupant la majorité des opérateurs du secteur -avec le concours d’Afnor Certification.

Dès qu’un marché se développe, rapidement, un label se créé. Dans cet esprit, et alors que le marché des résidences services seniors croit à la vitesse grand « V » en France, le Synerpa et le SNRA ont mis en place en juin 2018, le tout premier label concernant ce type d’habitat dédié aux ainés.



L’objectif de ce label est de permettre au grand public de se repérer parmi les différentes catégories de résidences pour personnes âgées et de garantir que ces structures offrent un socle commun sur le plan immobilier comme sur celui des services.



Rappelons que ce type d’habitat pour jeunes seniors a vu le jour il y a près de vingt ans déjà. Globalement, le concept est de proposer aux retraités valides ou devant faire face à de petits ennuis de santé (rien de trop grave), un habitat entièrement adapté mais non stigmatisant.



Ce label qualité baptisé VISEHA repose sur 13 critères :

6 critères immobiliers

1. Une résidence services seniors est constituée d’un minimum de 55 logements individuels.

2. La surface minimale moyenne des logements doit être de 36 m² habitables.

3. La résidence doit comporter une majorité de T2 ou catégories supérieures.

4. La surface utile des espaces communs doit être au minimum de 250 m².

5. Cette surface doit correspondre au moins à 10% de la surface totale des logements.

6. Les espaces communs doivent être composés au minimum d’un accueil, d’un salon, d’un restaurant et d’une cuisine collective, ainsi que d’une salle d’animation.



7 critères de services

7. Une résidence services seniors propose au moins 5 activités ou animations par semaine.

8. Les résidents ont accès à un service de blanchisserie du linge plat et du linge personnel.

9. Un entretien ménager du logement du résident est proposé 5 jours sur 7 au moins.

10. L’offre comprend un service de restauration en salle et un service de livraison à domicile.

11. La résidence emploie au moins 6 ETP1 et respecte un ratio minimal d’1 ETP pour 12 résidents.

12. Une présence sur site est assurée 24h/24 et 7 j/7.

13. Un accueil est disponible 6 j/7 au moins avec 7h de présence quotidienne au minimum.



L’évaluation des résidences est réalisée par Afnor Certification. Le label est délivré pour une durée de quatre ans par une commission de labellisation composée de représentants du SNRA et du SYNERPA RSS.



Béatrice Raffard, directrice de la résidence de Saint-Aubin de Médoc souligne « C’est une belle reconnaissance pour notre le travail accompli par notre équipe et pour son engagement quotidien auprès de nos ainés, dans la bienveillance et le respect. Le label de qualité VISEHA permet à notre résidence de s’inscrire dans une démarche qualité déclinée via nos services, nos logements et nos espaces intérieurs et extérieurs, mais aussi par l’intégration de notre résidence dans le territoire du Médoc. »









Dans la même rubrique < > Et pourquoi pas un court-séjour dans une résidence-senior Les Jardins d'Arcadie Le logement de la famille à l'épreuve de la séparation du couple