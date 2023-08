Une orchidée pour la mémoire : une 10ème édition pour lutter contre Alzheimer Le Mouvement E.Leclerc et la Fondation Recherche Alzheimer réitèrent l’opération “Une Orchidée pour la Mémoire”, du 12 au 30 septembre 2023. Cette mobilisation a vocation à soutenir la recherche et améliorer la détection de la maladie d’Alzheimer.







L’enseigne E. Leclerc poursuit son combat en faveur de la Recherche sur Alzheimer en renouvelant l’opération baptisée « Une Orchidée pour la Mémoire » parrainée par la chanteuse Nolwenn Leroy.



Pour toute orchidée achetée en magasin, 4 euros seront reversés à la Fondation Recherche Alzheimer.



À l’initiative de Nolwenn Leroy, l’opération accompagne depuis une décennie la recherche pour lutter contre la maladie. “Une Orchidée pour la Mémoire” ne cesse de mobiliser les clients de l’enseigne qui réalisent chaque année de nombreux dons.



Rappelons que la maladie d’Alzheimer (et les maladies apparentées) est une pathologie neurodégénérative qui affecte progressivement les fonctions cognitives telles que la mémoire, le langage ou encore le raisonnement.



Depuis 2013, les magasins de Bretagne et d’une partie du Grand Ouest soutiennent l’action de la Fondation Recherche Alzheimer.



Pour autant, c’est en 2017 que cette opération prend de l’ampleur au niveau national. Dès lors, tous les magasins E.Leclerc de France se sont mobilisés en proposant à leurs clients d’acheter une orchidée pour la mémoire.



Précisons que les dons collectés permettent de financer la recherche et plus particulièrement le projet Phoenix mené à la Pitié-Salpêtrière.



Ce dernier vise à améliorer la détection précoce de la maladie pour mieux soigner les patients (plus la pathologie est détectée précocement, mieux on ralentit sa progression) et comprendre les mécanismes et facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer.



Aujourd'hui, nous disposons d'un diagnostic de la maladie fiable mais tardif. Les traitements actuels

atténuent les symptômes mais ne modifient pas la progression de la maladie, qui touche 900.000

personnes en France et compte 225.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.



Du 12 au 30 septembre 2023, lors de l’opération “Une Orchidée pour la Mémoire”, les clients

pourront acheter, en magasin et drive, des orchidées double tiges en pot au prix de 8,95 €. Pour l’achat

d’une orchidée, 4€ seront reversés à la Fondation Recherche Alzheimer.



Les clients peuvent également faire des dons via TPE lors du passage en caisse, en arrondissant à l'euro supérieur.



Grâce aux dons, le programme Phoenix peut disposer de moyens indispensables afin d’améliorer la

détection précoce de la maladie ainsi qu’imaginer et évaluer les futurs traitements.



Ainsi, ce sont plus de 1 300 000 euros qui ont été récoltés à la fois à travers l’achat d’orchidées et le don via TPE lors du passage en caisse. Des dons records et encourageants pour la recherche contre la maladie



Par ailleurs, 2023 est une année porteuse d’espoir pour la recherche puisque deux traitements prometteurs sont en cours d’approbation sur le marché américain.

