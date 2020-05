Une nonagénaire violée dans un EHPAD par un aide-soignant

Pas une journée ne passe sans que des personnes âgées soient agressées, violées, volées ou séquestrées… Et ce, sans compter les violences psychologiques et les brimades au sein des maisons de retraite ou des logements privés qui ne sont jamais dévoilées.



De nos jours, les ainés sont régulièrement pris pour cibles par les malfrats, les voleurs, les détraqués et parfois même, par certains professionnels du « care » (ce qui est le cas de ce fait divers) ou par leurs proches…



Et compte-tenu du vieillissement de la population, on peut craindre que ces crimes envers les anciens ne se développent dans les années à venir. Il va bien falloir, un jour, que les responsables politiques s’attaquent véritablement à ce fléau.



Dernier fait divers en date ? Ce viol qui a eu lieu dans une maison de retraite médicalisée du groupe Korian le 10 mai dernier. Un établissement se trouvant dans le 12ème arrondissement, en plein Paris. Le suspect, a priori originaire du Congo, est un aide-soignant âgé de 62 ans qui aurait violé une femme de 92 ans vivant dans cet EHPAD.



A noter que le suspect a été surpris en flagrant délit (le sexe sorti du pantalon) par l’une des infirmières de l’établissement. Cette dernière a même eu le reflexe de prendre une photo de la scène pendant qu’un autre collègue, plus tard, a enregistré une conversation avec le suspect sur ce qui s’était passé. La victime en état de choc, on la comprend, a été prise en charge par les pompiers.



Une cellule de soutien a été mise en place dans l’établissement et le groupe Korian (plus de 300 EHPAD en France) s’est porté partie civile.