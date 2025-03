Un partenariat stratégique pour promouvoir l'achat public de solutions destinées au bien-vieillir Le Resah, réseau d'acheteurs hospitaliers, et la Silver Alliance, consortium d'entreprises spécialisées dans le secteur du bien-vieillir, ont établi une alliance stratégique. L'objectif de cette synergie est double : d'une part, promouvoir l'acquisition de solutions novatrices par le biais des marchés publics et, d'autre part, simplifier l'intégration de ces innovations au sein des entreprises œuvrant pour l'autonomie des seniors. Une collaboration qui s'inscrit dans une perspective où l'achat public est envisagé comme un levier crucial pour la diffusion et l'adoption des solutions avant-gardistes par les professionnels du domaine de l'autonomie. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 13/03/2025

Le Resah et la Silver Alliance ont donc signé le 2 mars dernier une convention de partenariat destinée à promouvoir l’achat public auprès des entreprises innovantes tournées vers le secteur du bien-vieillir et de l’autonomie et ainsi faciliter l’adoption de leurs solutions par les établissements médico-sociaux.



Cette collaboration vise à renforcer un partage d’expertises et connaissances complémentaires entre les deux organisations dans le but de faciliter et d’accélérer la transformation des établissements médico-sociaux.



Les deux équipes officialisent ainsi leur volonté de mettre en place des échanges réguliers et des actions concrètes visant à partager leur expertise et sensibiliser les membres de l’alliance à la commande publique.



Cette collaboration doit également permettre de favoriser l’identification de solutions innovantes matures et susceptibles de s'inscrire dans la programmation de la centrale d'achat et ses orientations stratégiques.



Ce partage d’informations portera notamment sur l'accès à la commande publique des solutions innovantes et la diffusion de l'innovation au sein des établissements médico-sociaux.



Entreprise de l’économie collaborative, la Silver Alliance a pour ambition de fédérer des entreprises qui commercialisent des solutions complémentaires pour favoriser le bien-vieillir.



Centrale d’achat public dotée d’un centre de l’innovation par les achats, le Resah partagera son expertise en matière de commande publique auprès de la Silver Alliance et des entreprises qu’elle accompagne dans le cadre

de ses programmes.



Cette sensibilisation se fera notamment lors de formations spécifiques destinées à acculturer les équipes de la Silver Alliance, ainsi que les entreprises innovantes qu’elles accompagnent, aux enjeux liés à l’achat public d’innovation.



Le Resah interviendra également lors des événements organisés par la Silver Alliance tels que ses conventions d’affaires ou bien dans le cadre de ses actions à destination des entreprises (formations, groupes de travail…).



Les équipes du Resah informeront également en amont du lancement de nouveaux appels d’offres les équipes de Silver Alliance afin qu’elles puissent contribuer à la réflexion stratégique relative au futur marché, tout en contribuant à la phase de sourcing de solutions innovantes.



Cette sollicitation préalable doit permettre d’alimenter la stratégie achat mise en place par le Resah en enrichissant la veille de solutions présentes sur le marché.







