Un nouveau téléservice pour déposer vos documents sur Ameli

commander votre carte Vitale ;

déclarer la perte ou le vol de votre carte Vitale ;

modifier vos coordonnées bancaires ou postales ;

suivre vos paiements n'importe où et à n'importe quel moment ;

demander ou renouveler votre complémentaire santé solidaire (rubrique « Effectuer une démarche », « Faire une demande de Complémentaire santé solidaire ») ;

demander une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) (page « Vacances à l'étranger : votre prise en charge ») ;

déclarer une naissance.

Sur Ameli, vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte avec votre numéro de sécurité sociale et votre code personnel, ou de créer un compte si vous n'en avez pas.L'application Compte ameli est également disponible sur smartphone et tablette et propose d'ores et déjà gratuitement différents services pratiques pour simplifier vos démarches.: la Complémentaire santé solidaire est une aide spécifique pour payer vos dépenses de santé si vos ressources sont modestes. Elle peut couvrir l'ensemble du foyer. Pour en savoir plus sur la Complémentaire santé solidaire.: l'application Compte ameli est disponible sur iPhone et sur Android.