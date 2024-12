Un nouveau programme pour la reconversion des femmes seniors en Ile-de-France Saviez-vous que les femmes de plus de 50 ans sont les plus touchées par les difficultés d’emploi ? En France, compte-tenu du vieillissement de la population, la présence des seniors sur le marché du travail a continuellement augmenté ces dernières années, mais leur taux d'emploi demeure inférieur à la moyenne de l'Union européenne. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/12/2024

Sans trop de surprise malheureusement, selon une enquête réalisée par l’ifop, ce sont les femmes qui pâtissent le plus à trouver du travail, passé les 50 ans.



Et pourtant, une majorité (57%) des femmes salariées rêvent de reconversion professionnelle, que ce soit sous la forme d’un changement de métier, de secteur, ou de statut professionnel.



Dans cet esprit, et pour faciliter l'embauche des personnes âgées de plus de 50 ans, France Travail Ile-de-France et l’institut de formation Ifocop ont lancé leur programme expérimental « Atout Senior ».



Dans la pratique, ce dispositif vise à former 1.000 demandeurs d’emploi de plus de 50 ans d’ici fin 2025. Ce système qui se veut « novateur » va débuter en Île-de-France et pourrait être déployé à terme, dans d’autres régions si les résultats sont positifs.



Ce dispositif s’appuie sur le modèle pédagogique unique « 4+4 » d’ifocop : quatre mois de théorie suivis de quatre mois d’application pratique en entreprise.



Cette formule, qui mêle théorie et pratique en entreprise, est particulièrement adaptée aux besoins et envies des seniors. Surtout, elle a déjà fait ses preuves.



Sur l’année 2022-2023, les 50 ans et plus ont représenté 10% des 100 000 apprenants d’Ifocop et leur taux de retour à l’emploi se situait à 83%.







La rédaction vous conseille < > Y a-t-il un âge limite pour la création d'une auto-entreprise ? Emploi des seniors : patronat et syndicats se sont (enfin) mis d'accord !