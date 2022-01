Article publié le 31/01/2022 à 01:32 | Lu 238 fois Un héritier doit entretenir ses biens de succession même avant leur règlement





Un héritier écarté de la succession a été condamné pour insuffisance d'entretien des biens. En conséquence, il doit indemniser le véritable propriétaire. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 3 novembre 2021.





Le bénéficiaire du premier testament a engagé un procès en vue d'obtenir l'annulation du dernier testament. Les juges ont déclaré valable le premier testament et les suivants ont été annulés pour cause d'insanité d'esprit du défunt.



Tenu de rendre les biens, le bénéficiaire du dernier testament, finalement écarté, a été condamné à supporter le coût de leur remise en état, faute de les avoir correctement entretenus durant sa possession.



En effet, puisque ce dernier avait connaissance de la contestation de la succession, la Cour de cassation a jugé qu'il devait par précaution assurer l'entretien convenable des biens durant sa possession.



