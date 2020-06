Article publié le 24/06/2020 à 04:51 | Lu 82 fois Un an chez les vieux : revoir le documentaire d'Emmanuel Le Ber sur TMC





La chaine de télévision TMC (TF1) rediffuse le documentaire d’Emmanuel Le Ber intitulé Les yeux dans les vieux. Un reportage qui montre les « vieux » autrement et qui tord le cou à pas mal de préjugés. A revoir.

Il y a quinze millions de seniors en France actuellement et ce chiffre va grimper à vingt millions dans une dizaine d’années…



Et pourtant, la plupart du temps, dans cette société qui se veut de plus en plus « égalitaire » et « solidaire », ces ainés restent invisibles au plus grand nombre. Il faudrait peut-être créé le hashtag #aginglivesmatter pour que les choses changent…



Ce reportage d’Emmanuel Le Ber, 47 ans, intitulé « Un an chez les vieux, comment ils sont devenus plus cools que les jeunes » a été réalisé pour le premier numéro de Doc Quotidien. Il souhaite offrir une autre image de ces vieux encore trop souvent invisibles. « Ce documentaire ne se moque pas des vieux, il rigole avec eux », prévient le réalisateur.



Pour ce faire, Emmanuel Le Ber sillonné pendant un an les quatre coins de l’Hexagone pour faire le portrait de ces anciens qui n’ont pas rendu les armes. Loin de là. Des vieux qui acceptent de vieillir mais qui refusent d’être assignés à un statut social.



Après la dure crise sanitaire (les personnes âgées ont largement été les plus touchées par la pandémie de Covid-19) que nous venons de vivre, ce film se veut « une ode à la vie, à l’énergie, à la fête ». Les vieux et la danse, les vieux et le sexe, les vieux et les nouvelles technologies, les vieux dans toute leur splendeur ! Des vieux sans filtre.



Et le réalisateur de préciser à 20 minutes : « la plupart de celles et ceux qui apparaissent dans son documentaire n’avaient aucun problème avec le mot « vieux » : « Ça les faisait rire. Ils ont beaucoup d’humour, de distance. Ils ne sont pas politiquement corrects, ce ne sont pas des moutons. »



« Ils ont tellement de choses à dire, à donner. Je pensais trouver des personnes arrogantes, affirmant avoir tout compris à tout ou que c’était mieux avant… Mais en réalité, ils sont prêts à tendre la main aux jeunes et inversement demandent à apprendre des plus jeunes », résume l’auteur du documentaire, toujours à 20 minutes.



Emmanuel Le Ber est le réalisateur du documentaire sur les Bleus champions du Monde 2018. Pendant plus de dix ans, il a aussi réalisé pour Le Petit Journal et Quotidien des sujets sur les ados, les fans, les festivals et les bals populaires.









