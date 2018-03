Article publié le 08/03/2018 à 02:39 | Lu 130 fois Trois start-ups testées au sein du LAB Senioriales Initié par Les Senioriales, spécialiste des résidences-services pour les seniors, le LAB Senioriales accompagne des projets d’innovation destinés à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Dans cet esprit, ce « laboratoire » vient de signer trois partenariats avec des start-ups (CityZen Mobility, Geekzie et Movadom) dont les services seront testés dans certaines résidences du groupe pour évaluer leur intérêt.





À terme, ces services pourront -ou pas- être intégrés au sein des résidences du groupe. Pour rappel, le principe du LAB Senioriales est, soit d’aider les entreprises à mener à bien un concept ou un projet innovant en termes de qualité de vie des seniors autonomes, de leurs aidants familiaux ou de professionnels, soit d’évaluer les innovations à destination des résidents. Ses secteurs d’intervention sont l’habitat, le lien social, le bien-être, la mobilité et les loisirs. Tout d’abord : CityZen Mobility . Il s’agit d’un service de transport adapté mais non stigmatisant pour les résidents. Les déplacements, effectués en berline, van ou véhicule adapté selon les besoins, sont assurés par des « chauffeurs compagnons » formés à la gestion des éventuelles fragilités des clients (déficience, dépendance, handicap).Au-delà de ça, diverses options telles que la prise en charge du résident à la porte de son appartement, l’accompagnement à sa place dans le train, etc. peuvent être incluses dans la prestation. Le transporteur propose également des sorties à thèmes clefs en main dédiées aux personnes âgées. Le paiement de cette prestation de transport, assurée 7j/7 et 24h/24, est effectué auprès de l’entreprise excluant tout échange d’argent entre le résident et le chauffeur.En phase initiale de test, cinq résidences en région Parisienne seront couvertes par ce service à Saint-Mandé (94), Nandy-Sénart (77), Émerainville (77), Rambouillet (78) et Pringy (77).Entreprise de services à la personne spécialisée dans la formation au numérique, Geekzie vise à réduire la fracture sociale et numérique qui frappe les aînés tout en recréant du lien social intergénérationnel. Cette start-up s’appuie sur des étudiants retenus pour leurs compétences tant techniques qu’humaines (patience, pédagogie, empathie) pour initier les seniors ou les aider à se perfectionner dans leur pratique (tablette, téléphone, ordinateur).En phase initiale de test, sept résidences seront couvertes par ce service à Saint-Mandé (94), Émerainville (77), Rambouillet (78), Marseille Carré Saint-Lazare (13), Marseille Saint-Loup (13), Juvignac (34) et Saint-Etienne (42). Movadom propose un service complet d’accompagnement au déménagement du domicile vers les résidences du groupe et assure la gestion logistique et administrative de la prestation. Les équipes sont composées d’un « assistant mobilité » présent à chaque étape du déménagement et d’un « gestionnaire mobilité » pour le suivi administratif (transfert des contrats, changement d’adresse, redirection du courrier). La starp-up réalise, sur devis, des prestations complémentaires, ou, le cas échéant, propose des mises en relation avec des prestataires (bricolage, entretien, garde-meuble…).En phase initiale de test, trois résidences seront couvertes par ce service à Saint-Mandé (94), Nandy-Sénart (77) et Émerainville (77).À terme, ces services pourront -ou pas- être intégrés au sein des résidences du groupe. Pour rappel, le principe du LAB Senioriales est, soit d’aider les entreprises à mener à bien un concept ou un projet innovant en termes de qualité de vie des seniors autonomes, de leurs aidants familiaux ou de professionnels, soit d’évaluer les innovations à destination des résidents. Ses secteurs d’intervention sont l’habitat, le lien social, le bien-être, la mobilité et les loisirs.