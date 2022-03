Article publié le 10/03/2022 à 09:34 | Lu 135 fois Troc Golf : la nouvelle offre du Bazar des Golfeurs





Le Bazar des Golfeurs, site spécialisé dans le golf, vient de lancer un nouveau concept très tendance pour s’équiper à moindre coût et redonner une seconde vie à ses anciens équipements ! Ainsi, plus de 15.000 inscrits seraient déjà en relation pour l’achat-vente de matériel de golf d’occasion et neuf clés en main !





Cette plateforme est sécurisée et s’occupe de tout pour faciliter l’achat-vente du matériel et équipements de golfs. Elle protège aussi bien les intérêts de l’acheteur que du vendeur : des fers à une vingtaine d’euros, des drivers à moins de 100 euros, des lots de 45 balles à 13 euros… Il y a tout pour s’équiper et débuter la pratique à moindre frais. Et en plus, l’occasion, c’est tendance !



D’autres services sont mis à disposition pour simplifier encore plus la vie des golfeurs : une messagerie pour faciliter l’échange entre acheteur et vendeur, une option « Test » pour essayer le

Pour les passionnés de golf -dont de très nombreux pratiquants seniors- qui ont des clubs et des équipements dont ils ne servent plus, ce site Internet monothématique permet de redonner une seconde vie en les vendant à d'autres joueurs.









