Article publié le 30/03/2018 à 13:06 | Lu 148 fois Trélazé : ouverture d'une nouvelle résidence services pour personnes âgées La Caisse des Dépôts et son partenaire Réaliutés viennent d’inaugurer une nouvelle résidence services pour personnes âgées à Trélazé dans le Maine et Loire. Baptisée Blanche de Castille, elle peut accueillir 158 résidents. Détails.

Depuis quelques années, les résidences services pour les personnes âgées ont le vent en poupe. En effet, cette solution d’hébergement s’annonce comme une excellente alternative entre le rester chez soi et la maison de retraite médicalisée. Elle s’adresse d’ailleurs aux ainés encore autonomes.



Répondant à une véritable demande, de plus en plus de structures ouvrent leurs portes sur le territoire français. Celle de Trélazé dans le Maine et Loire est la dernière en date pour la Caisse des Dépôts et son partenaire Réalités.



Dans le cadre du projet de requalification urbaine du centre-ville de Trélazé, cette résidence services baptisée Blanche de Castille a été édifiée en lieu et place du centre commercial qui a été relocalisé pour sa part dans une zone d’activités commerciales.



Avec une capacité d’accueil d’environ 158 résidents, elle offre 107 logements et des parties communes au rez-de-chaussée dédiées aux services avec notamment un espace-accueil, une salle de restaurant et une cuisine, un grand salon d’animation, un espace administratif et un espace de soins. Classique pour ce type d’établissement.



La résidence est implantée en plein centre-ville, à proximité immédiate d’une école maternelle et élémentaire, des commerces et des quartiers résidentiels. Un point essentiel pour ce genre de structure qui se doit d’être accessible facilement et qui doit se trouver au cœur d’une cité pour pouvoir fonctionner comme il se doit.



Titulaire des agréments « Services à la personne » et « Assistance aux personnes âgées (LASV) », la société Heurus (filiale du Groupe Réalités) assurera la gestion de la résidence services. Elle proposera des services packagés en rapport avec les besoins des seniors et dans le respect de l’indépendance des résidents. Ces derniers prendront possession des lieux d'ici quelques jours.