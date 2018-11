Article publié le 26/11/2018 à 01:00 | Lu 76 fois Transport d'objets encombrants en voiture avec la sangle de maintien Backup Transporter des objets encombrants en toute sécurité sur une courte distance est souvent un problème résolu de façon aléatoire et peu orthodoxe par des automobilistes inconscients.

On voit régulièrement sur les routes, des coffres ou des hayons ouverts et juste maintenus par de simples sandows détendus, voire des cordelettes usagées à la limite de la rupture...



Afin d’éviter de perdre un réfrigérateur sur une bretelle d’autoroute, un système efficace et sûr est indispensable. Spécialisée dans les systèmes de fixations, la marque Backup propose une sangle réglable qui permet de charger un colis volumineux en toute sécurité.



Cette sangle utilise les ferrures d’origine du véhicule comme points de fixations et évite d’avoir à utiliser le balai d’essuie-glace comme point d’attache. Il faut néanmoins savoir que par un effet de turbulences, les gaz d’échappement peuvent pénétrer dans l’habitacle et qu’il est alors nécessaire de conserver les vitres avant ouvertes afin de préserver l’évacuation des gaz.



Joël Chassaing-Cuvillier









