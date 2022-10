Article publié le 04/10/2022 à 01:00 | Lu 116 fois Toux sèche : interdiction et retrait des sirops à base de pholcodine





L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) suspend l'autorisation de mise sur le marché des sirops à base de pholcodine, préconisés contre la toux. Si vous avez des flacons chez vous, il convient de ne pas les utiliser et de les rapporter en pharmacie.





L'ANSM a ainsi suspendu la commercialisation de ces sirops depuis le 8 septembre 2022 et l'Assurance maladie préconise de ne plus les utiliser et de les rapporter en pharmacie.



Quels sont les sirops concernés ?

La boîte des flacons concernés porte la mention « pholcodine ».



Il s'agit des marques suivantes :

Biocalyptol sucre et sans sucre ;

Dimétane ;

Pholcodine Biogaran.



Que faut-il faire ?

Si vous utilisez ou avez déjà utilisé un sirop contre la toux contenant de la pholcodine, il n'y a pas de surveillance particulière recommandée à l'heure actuelle.



Si vous devez avoir une anesthésie générale, pensez à informer directement le médecin anesthésiste sur l'éventuelle prise de ce sirop, s'il ne vous interroge pas lui-même sur ce point.



Nous vous invitons également à inscrire dans « Mon espace santé » que vous avez pris un médicament à base de pholcodine (« Profil médical » puis « Traitements »).



À noter : d'autres médicaments sont disponibles contre la toux sèche et/ou d'irritation. Consultez votre médecin ou votre pharmacien, il pourra vous conseiller une alternative tenant compte de votre historique médical.



