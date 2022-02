Article publié le 28/02/2022 à 01:00 | Lu 226 fois Top 5 des meilleures marques de protection contre l'incontinence





Les causes d’incontinence sont nombreuses, chez les femmes et les hommes, et le problème se manifeste différemment, des fuites urinaires légères à l’incontinence sévère. Il peut toucher des personnes âgées, plus jeunes, hospitalisées, alitées… Mais les personnes incontinentes ont un point commun : il leur faut des protections sûres.





Tena

Leader des produits d’incontinence pour adultes, la marque suédoise est à l’origine d’une excellente technologie d’absorption instantanée des liquides. Incontestablement, la recherche et l’innovation sont ses meilleurs atouts.



Pour les femmes, Tena conçoit des sous-vêtements presque comme les autres :



Pour les hommes, les produits Tena Men offrent différents niveaux d’absorption sous la forme de protections et sous-vêtements absorbants (Tena Men Active Fit).



La marque propose des couches jetables pour l’incontinence modérée à forte qui ressemblent à des slips : Tena Pants. On trouve aussi des changes complets avec ceinture et avec attaches. Également pour l’incontinence modérée à forte, il existe des protections de forme anatomique, la gamme Tena Comfort, et les slips de maintien adaptés.



On ne peut pas reprocher à Tena de lésiner sur la diversification et la qualité. En revanche, si vous utilisez beaucoup de



ID

La marque ID du groupe belge Ontex était d’abord distribuée uniquement dans des établissements médicaux. Avec ID, vous trouvez des protections féminines (ID Light) et des protections urinaires pour les hommes (ID for men) appelées coquilles.



La marque fabrique bien sûr des culottes absorbantes (ID Pants et ID Intime), des protections anatomiques (ID Form) et des slips de maintien, ainsi que des changes complets.



La qualité est indéniable, en ce qui concerne l’efficacité de l’absorption et du contrôle des odeurs. Pour ce niveau de qualité, les prix sont abordables, surtout ceux des produits contre les fuites urinaires légères.



Bémol : si vous n’avez jamais utilisé de protections urinaires, vous ne le percevrez probablement pas, mais le confort n’est pas toujours parfait.



Hartmann

Les produits



Ses protections contre l’incontinence sévère, avec sa gamme de changes complets MoliCare ou les protections anatomiques MoliMed, ont une excellente réputation dans le milieu professionnel. Une marque sûre, une référence pour certains, mais des prix relativement élevés.



Hartmann propose aussi des gammes de produits similaires à celles de ses concurrents. Vous trouvez, par exemple, des slips absorbants et protège-slips pour les fuites urinaires légères chez la femme et la ligne Confiance MEN.



À essayer sans hésiter si vous avez été déçu par une marque ou souffert de problèmes dermatologiques. Une couche Hartmann est particulièrement efficace pour protéger la peau contre l’humidité.



Seni

Seni appartient au grand groupe polonais TZMO et vous trouvez ces protections d’incontinence pour adultes en pharmacie et parapharmacie. Seni se plie en quatre pour améliorer la qualité de ses produits et ça marche.



La marque s’est fait une place dans les meilleures ventes de multiples magasins. Seni Lady, la gamme pour femmes, connaît notamment le succès, grâce à sa discrétion mais aussi ses matériaux. Les matériaux sont le principal point fort de Seni. De plus en plus naturels, ou même bio, les produits ont fait l’objet d’une multitude de recherches.



Cette marque développe une ligne pour les hommes, des changes complets, des slips absorbants et des couches pour enfants/adolescents. En termes d’absorption, les couches sont efficaces. Selon les produits, certaines ne sont pas faciles à attacher ou ajuster.



Abena

La marque danoise Abena fabrique de nombreux produits vendus dans des dizaines de pays. Ses protections d’incontinence s’adressent aussi bien aux personnes victimes de petites fuites urinaires qu’à celles et ceux qui sont atteints d’une incontinence modérée ou lourde.



Abri-San, Abri-Form, Abri-Flex, Abri-Wing, Abri-Fix et Abri-Let sont les principales gammes, avec les produits pour femmes et pour hommes.



