Article publié le 19/09/2019 à 01:00 | Lu 146 fois Tena Silhouette noir : culotte absorbante, comme un vrai sous-vêtement ! Une femme sur trois après 35 ans est concernée par les fuites urinaires. Une petite gêne qui se tait, mais qui se rappelle à la mémoire des femmes quand elles rient, quand elles bougent, quand elles vivent. C’est pour ces femmes que Tena vient de dévoiler cette nouvelle gamme de culottes absorbantes.

Tena défend la cause des femmes depuis plus de cinquante ans. Persuadés que sa mission va bien au-delà des innovations, la marque ne cesse de proposer et d’aider les femmes à briser les tabous et à les inspirer pour les porter à vivre pleinement leur vie, à se sentir entièrement femmes et entièrement elles-mêmes. Quelques soient les petites gênes et l’âge de ses clientes.



C’est pourquoi la marque a créé Tena Silhouette, une gamme de protections qui se fait lingerie et leur permet de retrouver chaque matin le plaisir de s’habiller comme elles s’aiment.



Mais c’est aussi pourquoi, la marque a mobilisé sept femmes engagées, sublimées par l’objectif de Sonia Sieff, entraînées sans tabou par la journaliste Lauren Bastide. Elles nous livrent des portraits de femmes au plus près de l’intime, dans la lumière du matin, en lingerie, rayonnantes, bien dans leur corps, confiantes, sereines, sans complexe.



Parmi elles, Catherine, 51 ans, commerciale : « je suis une femme active et très dynamique. Le sport fait partie de toute ma vie et c’est en évoquant autour de moi le sujet des fuites urinaires que je me suis rendu compte que c’est quelque chose d’assez fréquent. Je continue à avoir une vie normale, ça ne m’affecte absolument pas dans mon quotidien, ni dans ma vie intime ».



C’est pourquoi Tena innove donc en lançant sa première culotte absorbante noire : une véritable révolution sur le marché des fuites urinaires ! Cette dernière se veut discrète même sous des pantalons ou jupes ajustés, grâce à sa matière micro-élastique douce et sa couleur noire à l’intérieur et à l’extérieur.



Pour permettre aux femmes d’accorder leur culotte à leurs soutien-gorges et leurs tenues, ce produit est également disponible en plusieurs designs et couleurs, taille basse ou haute, blanc, crème ou noir. Toutes embarquent la Triple Protection contre les fuites, les odeurs et l’humidité, testée dermatologiquement et sans parfum.









Dans la même rubrique : < > Kyanos : une micro-algue aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires Objectif 10 ans de moins : l'émission anti-âge de Cristina Cordula