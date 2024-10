Thrombose veineuse : lancement d'une grande campagne d'information à destination du grand public À l’occasion de la Journée Mondiale de la Thrombose qui aura lieu le 13 octobre 2024, le laboratoire Viatris a décidé de renforcer son engagement dans la lutte contre la thrombose veineuse (plus connue sous le nom de phlébite), avec une campagne de prévention et de sensibilisation destinée au grand public (et notamment les plus de 75 ans) et fort justement baptisée : #contrelaphlébite. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 9 Octobre 2024





Certaines populations sont plus vulnérables, comme les personnes de plus de 75 ans, celles souffrant d'obésité, les utilisatrices de contraceptifs oraux à base d'estrogènes, ainsi que les femmes enceintes et d’autres catégories.



D’autre part, dans la moitié des cas, la thrombose veineuse profonde provoque peu de symptômes, voire passe inaperçue.



Cette pathologie peut entraîner des complications graves, notamment l'embolie pulmonaire, qui est potentiellement mortelle. Dans le monde, on estime qu’une personne sur quart (un quart !) meurt de complications liées à la thrombose veineuse, cela représente plus de cas de décès que relevant du VIH/SIDA, du cancer du sein, du cancer de la prostate et des accidents de la route réunis.



Pourtant, malgré ces chiffres alarmants, un quart des patients à risque élevé ne reçoit pas le traitement préventif nécessaire pour éviter la formation de caillots sanguins.



Le manque de sensibilisation et d’information reste un obstacle majeur dans la lutte contre cette maladie.



La thrombose veineuse est une pathologie sérieuse qui peut être favorisée par plusieurs facteurs de risque, notamment le séjour à l’hôpital, l’hospitalisation à domicile ou, de façon plus générale, tout alitement prolongé.



Cela constitue en effet l’un des facteurs majeurs de développement de la thrombose veineuse : jusqu’à 60% des cas surviennent pendant ou dans les 90 jours suivant une hospitalisation, faisant de la thrombose l’une des principales causes de décès évitables à l’hôpital dans le monde.



Il est donc essentiel de sensibiliser les professionnels de santé et les patients à ce risque, que ce soit au sein des officines, des maisons de santé ou autres lieux de soins, et d'instaurer des mesures de prévention appropriées.



Aux côtés des actions de sensibilisation menées par la Société Internationale de Thrombose et d'Hémostase (ISTH), ce laboratoire s'engage donc en déployant une vaste campagne de sensibilisation dans le cadre de la Journée Mondiale de la Thrombose.



Cette initiative prend la forme d'une campagne 360°, avec la création d'une page web destinée au grand public et la diffusion de messages de prévention au sein des hôpitaux, pharmacies et maisons de santé.



