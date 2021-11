Article publié le 12/11/2021 à 01:00 | Lu 103 fois Thomson TT700, la platine chic, technique et pas trop chère





Les disques vinyles sont plus prisés que jamais et pour les écouter dans les meilleures conditions, voici la platine Thomson TT700 qui combine un design avant-gardiste à une écoute parfaite, grâce à la cellule Audio Technica AT91, à l’entrainement par courroie et au réglage de la vitesse de lecture.





En France, 4,5 millions de disques vinyles se sont vendus en 2020, en hausse de 10% par rapport à l’année précédente. Et les acheteurs ne sont pas forcément des nostalgiques d’une époque révolue, puisque 40% ont moins de 35 ans.



Avec la nouvelle Thomson TT700, le design est à la fois moderne et intemporel, signé par un jeune designer français, Antoine Vandekerckhove. Le châssis noir et gris est épuré à l’extrême ce qui fait ressortir les boutons et les leviers de commande, ainsi que le bras.



Le couvercle anti-poussière translucide fumé est amovible, pour une disposition selon son choix. Cette platine s’expose et devient partie intégrante du décor intérieur !



Côté technologie, tout est pensé pour une écoute de qualité. Ainsi, l’entrainement par courroie évite toute vibration émise par le moteur et le contrôle de la vitesse de lecture assure la précision. La tête de lecture Audio Technica AT91 est munie d’un double aimant mobile et d’un diamant sphérique ce qui garantit une excellente séparation des canaux et une distorsion très faible, le tout avec une longue durée de vie.



Le bras est doté d’un contrepoids réglable et de l’antiskating pour s’opposer à la force centrifuge. Enfin et pour plus de commodité, le retour du bras est automatique. La platine Thomson TT700 est munie d’un préamplificateur pour la connecter à tous les diffuseurs de musique mais dispose aussi d’une sortie phono pour les chaines qui disposent d’une entrée idoine.



Thomson TT700, 199,90 euros



