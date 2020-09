Article publié le 03/09/2020 à 09:41 | Lu 174 fois Thermalies 2021 : arrivée d'une zone Silver éco pour la prochaine édition





Rendez-vous annuel de santé et bien-être par l'eau depuis 39 ans déjà, les Thermalies dévoilent dès à présent les nouveautés et les dernières tendances de secteur. Les deux salons de thalassothérapie, thermalisme, spa, balnéothérapie et bien-être se tiendront du 21 au 24 janvier 2021 au Carrousel du Louvre à Paris et du 26 au 28 février 2021 à La Sucrière à Lyon. A noter l’arrivée d’un section spéciale seniors.





Bien évidemment, l’eau, élément fédérateur des Thermalies, sera une fois encore, présente sous toutes ses formes : eau de mer, eau de source, eau qui soigne, eau qui permet de se ressourcer et de stimuler

l’énergie du corps et de l’esprit…



En tout, ces nouvelles éditions retrouveront les sept pavillons thématiques historiques : Thalasso France, Sources Thermales, Evasion Spa, Balnothérapie design, Service Santé, Anti-Aging/Soins et

Destinations d’ailleurs.



Mais il faut savoir que l’année 2021 sera marquée par plusieurs nouveautés : et notamment une « zone silver eco » dédiée aux 60 ans et plus avec des solutions logement, prévoyance, loisirs et services à la personne. Rappelons que les seniors font bien évidemment partie des plus gros "consommateurs" de sources thermales et de leurs dérivés.



Également nouveau cette année, les Thermalies Digital : pour la première fois, en complément des stands physiques, le grand public pourra découvrir la version digitale du salon, grâce à une nouvelle plateforme d’interaction et d’échanges. C’est un complément 2.0 pour encore plus favoriser le dialogue entre les exposants et les visiteurs et élargir la visibilité du salon.



A noter aussi une « zone Europe » avec les principales destinations européennes en matière de thermalisme, une « zone détente » avec un espace de repos et de la relaxation pour permettre aux visiteurs de découvrir des établissements, soin ou encore des régions via les différentes sources

d’informations comme la réalité virtuelle par exemple.



Et uniquement à Lyon, une « zone tourisme » quand le bien-être par l’eau rime avec les vacances. C’est pour cette raison que les Thermalies Lyon offriront un espace regroupant des villages vacances,

séjours seniors, activités touristiques…



Thermalies 2021

Carrousel du Louvre – Paris

Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021

La Sucrière – Lyon

Du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021

