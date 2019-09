Article publié le 20/09/2019 à 01:00 | Lu 60 fois The old man and the gun : bandit un jour, bandit toujours (film) The old man and the gun est un biopic de David Lowery qui relate la vie de Forrest Tucker –Robert Redford- qui a commencé une « carrière » de voleur dès l’adolescence pour se poursuivre jusqu’à la fin de sa vie, à l’âge de 80 ans. Pas le meilleur des Redford, mais toujours un certain plaisir à revoir cette immense star sur écran.

Bon, ce n’est clairement pas le meilleur film de Robert Redford, mais ce rôle lui va tout de même très bien. On retrouve la classe et l’élégante nonchalance de cet acteur de 83 ans qui, dans ce long-métrage (sorti directement en DVD) joue le rôle de Forrest Lowery, un braqueur de banque qui a attaqué les banques tout au long de sa longue vie.



Ce biopic aborde la dernière partie de sa « carrière ». L’action se déroule en 1981, Forrest Tucker est septuagénaire à l’époque et il poursuit ses hold-ups de banques en solo ou avec l’aide de deux compagnons de route. Si l’homme est armé, il ne fait que montrer son arme, une arme qu’il n’a d’ailleurs, jamais utilisée !



Son culot et son panache vont finir par attirer l’attention d’un flic qui commence à s’intéresser –tout en l’admirant- de plus près à ces braquages commis par un papy avec chapeau et moustache qui s’empare de l’argent des banques sans violence, avec classe et charme…



L’homme finira par être arrêté et sortira de prison peu de temps après. Pour recommencer immédiatement. Le jour de sa dernière arrestation, il avait 80 ans et avait braqué en une seule journée quatre établissements bancaires ! Lorsque la police l’arrêta, la légende dit qu’il souriait… Bandit un jour, bandit toujours !



Avec : Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, etc.











