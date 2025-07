Tarifs postaux : hausse moyenne de 7,4 % des timbres et colis au 1er janvier 2026 À partir du 1er janvier 2026, La Poste appliquera une hausse moyenne de 7,4 % sur l’ensemble des tarifs postaux (lettres et colis). Une révision expliquée comme indispensable à la viabilité du service universel dans un contexte de baisse continue du volume de courrier. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/07/2025

Dans un communiqué rendu public le lundi 28 juillet 2025 , La Poste confirme que les tarifs d’affranchissement des courriers et des colis augmenteront en moyenne de 7,4 % au 1er janvier 2026.

Des hausses variables selon le type d’envoi

Lettre verte : de 1,39 € à 1,52 € , soit +9,35 %

: de , soit +9,35 % Lettre recommandée (20 g) : de 5,74 € à 6,11 € , soit +6,5 % environ

: de , soit +6,5 % environ Lettre Services Plus : de 3,15 € à 3,47 € (+10,2 %)

: de (+10,2 %) E‑lettre rouge (3 feuillets) : de 1,49 € à 1,60 € (+7,4 %)

: de (+7,4 %) Lettre internationale (jusqu’à 20 g) : de 2,10 € à 2,25 € (+7,1 %)

Les envois de colis Colissimo par les particuliers verront également une hausse, bien qu’atténuée, d’environ 3,4 % toutes destinations confondues , France ou international. Certains produits seront plus touchés que d’autres :Les envois deverront également une hausse, bien qu’atténuée, d’environ, France ou international.

Pourquoi une telle révision ? La Poste justifie cette hausse tarifaire comme une mesure nécessaire pour maintenir le service universel postal six jours sur sept , tout en garantissant une qualité élevée malgré le recul des volumes de courrier.



Le groupe public fait face depuis plusieurs années à un manque à gagner de 500 millions d’euros chaque année , du fait de la baisse continue du courrier. En 2024, ses revenus s’élevaient à 34,6 milliards d’euros , pour un déficit de 1,2 milliard d’euros non compensé par l’État en 2023.



La Poste vient également de renouveler son mandat de prestataire du service universel pour une durée de dix ans, à compter du 1er janvier 2026.

Pour les usagers : quel impact sur leur budget ? Selon La Poste, les ménages dépensent en moyenne 28 € par an pour les services postaux en 2025. Malgré les hausses, cette dépense devrait diminuer de 6 % en 2026 , en raison de la baisse générale du volume de courrier envoyé par les particuliers.

Un coup d’œil dans le passé : une tendance à la hausse durable

+7,8 % en janvier 2025 (1,39 €),

+11,2 % en janvier 2024 (1,29 €),

+7,4 % en janvier 2022 (1,16 €), etc.

Le tarif de la lettre verte connaît une ascension régulière depuis plusieurs années :

Cette révision tarifaire de début 2026, inédite par son ampleur (7,4 %), doit permettre à La Poste de sécuriser la pérennité de son service universel , malgré une déconfiture régulière des volumes postaux.



Les usagers doivent s’attendre à une répercussion modérée sur leur budget annue l, alors que l’érosion du courrier continuerait d’entraîner une baisse de la facturation globale.