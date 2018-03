Article publié le 05/03/2018 à 01:00 | Lu 43 fois Super Octogenarians : huit reportages sur huit super octogénaires asiatiques Depuis début février la chaine de télé singapourienne Channel News Asia propose une belle série de huit reportages qui présentent huit portraits de super octogénaires en pleine forme qui malgré l’âge, continuent de travailler et de vivre leurs passions. A voir.





https://www.channelnewsasia.com/news/video-on-demand/octogenarians (copier/coller dans votre navigateur) Les octogénaires seraient-ils les nouveaux quinquagénaires ? A voir ces huit portraits de personnes âgées réalisés par la chaine Channel News Asia, il y a de quoi s’interroger, effectivement. En effet, cette chaine d’infos nous permet de découvrir huit ainés, des hommes et des femmes asiatiques, qui malgré l’âge continuent de travailler ou de vivre pour leur passion.Aabid Surti est âgé de 83 ans. Cet artiste et dessinateur indien a décidé il y a plus de dix ans de se battre pour la préservation de l’eau dans son pays et continue aujourd’hui activement à protéger cette ressource naturelle de plus en plus mise à mal un peu partout dans le monde et notamment en Inde.Chieu Shuey Fook est un octogénaire singapourien. Il dédie sa vie à la création de ses œuvres d’art qu’il réalise avec des matériaux inattendus comme le métal ou le ciment. Pour lui, l’innovation reste la première de ses motivations.Wu Shengming a fait partie des plus riches femmes d’affaires chinoises avant de tomber pour fraude… Elle est sortie de prison alors qu’elle avait dans les 70 ans. Aujourd’hui, elle est repartie de plus belle et gère un empire commercial dans le domaine des plats préparés pour personnes âgées.Depuis qu’elle est à la retraite, Masako Wakamiya , une Japonaise de 82 ans, ancienne employée de banque, passe sa vie à développer des applications qui s’adressent aux personnes âgées japonaises. Et dans le pays « le plus vieux du monde » et probablement l’un des plus connectés, des clients et des utilisateurs potentiels, elle en a ! C’est probablement la « développeuse » la plus âgée au monde.Tan Cheng Siong est un célèbre architecte singapourien. L’homme est à l’origine du développement de luxueux programmes immobiliers en Chine et n’a aucune envie de s’arrêter de travailler malgré ses 80 printemps. Il a encore de nombreux projets et dessins dans ses cartons…Srisamorn est Thaïe et chef. Elle enseigne et transmet aux jeunes générations, à longueur de journées, ses savoirs et les secrets des plats traditionnels de son pays. Elle donne des cours, écrit des livres et n’envisage aucunement de cesser ses activités.Le docteur Mangku est un octogénaire indonésien. Il a dédié sa vie à la médecine… Une fois à la retraite, il a décidé de poursuivre sa carrière dans une clinique où il vient en aide aux personnes âgées dans le besoin qui n’ont pas toujours les moyens de se faire soigner.Pan Xiu-yun a repris le sport à la soixantaine pour renforcer ses genoux vieillissants. Depuis, elle n’a cessé de multiplier les exploits et les records. On la surnomme affectueusement Jetplane Grandma et son prochain challenge est de conquérir la plus haute montagne au monde.In fine, ces huit portraits nous permettent de découvrir des octogénaires qui montrent que l’âge n’a pas de prise sur leurs passions et qui redéfinissent de belle manière le vieillissement actif. Une très belle série à découvrir en ligne et en anglais.(copier/coller dans votre navigateur)