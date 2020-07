Suède : McDonald's lance un menu Happy Meal senior

Depuis des décennies, les enseignes de fast-foods ciblent surtout les jeunes et les adultes dans leurs campagnes de communication… Depuis quelques jours en Suède, McDonald’s, avec l’aide de l’agence de communication DDB, orient son marketing vers les anciens.Ainsi, après avoir dévoré leur Happy Meal, les enfants peuvent le « doubler » d’un Happy Meal senior qui sera livré aux grands-parents avec messages et dessins. L’idée étant de tabler sur la « réversibilité des mérites ». En effet, pendant des années et des années, ce sont les mamies et les papis qui ont offert des McDo aux enfants. Aujourd’hui, c’est le contraire !L’idée étant de renouer avec les anciens dans un monde envahi par le coronavirus qui les oblige à rester le plus souvent possible, isolés à domicile. Comme on peut le voir, le marketing n’est jamais à court d’idée pour « faire vendre »…