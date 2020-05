Article publié le 20/05/2020 à 05:42 | Lu 103 fois Stop à l'isolement : une page Facebook contre la solitude des ainés





La période de confinement a été un épisode à part dans nos vies et qui a été particulièrement difficiles pour les personnes âgées les plus isolées et vulnérables d’autant qu’elles ont été séparées de leurs proches. C'est pourquoi, Delphine Dupré-Lévêque, docteur en anthropologie et auteur de « Viens chez moi, j’habite en EHPAD » est à l'initiative de la page Facebook « Stop à l'isolement » depuis le 18 mars 2020.





Des personnalités ou des personnes à domicile se sont ainsi mobilisées pour transmettre sur cette page, des messages de soutien à toutes les personnes isolées mais aussi à tous les professionnels.



Ce fût particulièrement le cas de Michel Drucker -77 ans- qui a été très sensible à cette démarche. Il s'est investi pleinement dans l’opération et à même poursuivi son engagement tant il a pu mesurer le bien qu’il faisait à ces personnes âgées isolées, qu’elles vivent à domicile ou en établissement.



Depuis deux mois déjà, ce sont des dizaines de personnalités qui ont répondu présents pour partager leur soutien. En plus de Sophie Darel et de Michel Drucker qui intervient deux fois par semaines (mercredi et dimanche), des présentateurs se sont aussi mobilisés pour cette bonne cause : Marie-Ange Nardi, Stéphane Bern, Evelyne Leclerc, Danièle Gilbert, Laurent Petitguillaume, etc.



Mais aussi des chanteurs et de acteurs : Michel Jonasz, Lara Fabian, Nicoletta, Amaury Vassili, Julie Pietri, Michèle Torr, Isabelle Aubret, Pierre Richard, Bruno Solo et bientôt, Hervé Villard, Anne Roumanoff, etc.



Cette page propose également :

- Promenade de Printemps : chaque samedi, vous pouvez suivre Loulou le chat, la mascotte, qui vous fait découvrir l’évolution de la nature au fur et à mesure des semaines depuis le premier jour du printemps. Et depuis la fin du confinement, c’est désormais aux résidents d’Ehpad -avec le soutien des animateurs- de faire partager leur jardin pour toutes les personnes isolées qui ne peuvent pas ou rarement sortir de chez elles.

- des vidéos des réactions des résidents en EHPAD qui découvrent Stop à l'isolement. L’émotion est au rendez-vous !



