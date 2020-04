Article publié le 03/04/2020 à 01:00 | Lu 141 fois Michel Drucker se mobilise pour les ainés Michel Drucker fait partie de notre patrimoine télévisuel. A 77 ans, il accompagne depuis des décennies, des millions de téléspectateurs et notamment des personnes âgées (qui sont d’ailleurs dans la même tranche d’âge que lui)… En pleine crise de coronavirus et pendant le confinement, il a décidé de se mobiliser pour les résidents en maisons de retraite.

Michel Drucker n’a jamais été avare de son temps quand il s’agit d’aider les ainés. Ce n’est pas pour rien qu’il fait partie, régulièrement, des personnalités préférées des Français et notamment des seniors qui le suivent sur France 2 tous les dimanches.



Alors que le monde est confrontée à une crise sans précédent, que les Français sont confinés à domicile et que les personnes âgées en maison de retraite ne peuvent plus recevoir de visites et sont même parfois obligées de rester seules dans leur chambre, le présentateur vedette a décidé de se mobiliser pour améliorer leur quotidien.



Ainsi, tous les deux jours, il envoie un message vidéo à 7.500 maisons de retraite dans lequel il raconte sa vie quotidienne aux résidents de ces établissements. Comme il l’a récemment indiqué sur Europe 1 : « Comme je suis le plus vieux de la télé, je trouve normal que ce soit le plus vieux qui s'adresse en priorité aux anciens ». Pas faux.



« J'ai commencé par leur parler de mes animaux, car les gens âgés dans les maisons de retraite sans animaux sont encore plus malheureux... Je ne pensais pas que ça aurait un tel succès » a-t-il indiqué dans une récente émission.



Dans les jours à venir, il leur proposera des portraits des grandes stars de la chanson ou du cinéma qu’il a bien connu : de Bourvil à Claude François en passant par Aznavour, De Funès, Lino Ventura, etc.



Michel Drucker en véritable hypocondriaque, redouble toutes les précautions pour ne pas tomber malade et applique scrupuleusement tous les gestes barrières et même plus... Il ne quitte plus ses gants ! Il est actuellement confiné dans sa maison d'Eygalières dans les Bouches-du-Rhône. Avec sa fille et sa petite-fille, ils fabriquent des masques de protection…



Rappelons que Jacques Drucker, le frère de Michel, est un épidémiologiste reconnu (à la retraite) et qu’il se trouve en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. « Il m'a dit que la situation était grave et que l'obligation de rester chez soi allait durer plus de quinze jours, que c'était une course contre la montre pour trouver le vaccin et qu'il fallait se montrer extrêmement prudent » a encore confié l'animateur à La Provence.











