Stannah : de nouveaux monte-escaliers conçus pour l'extérieur

Stannah est l’exemple même d’une silver économie florissante… avant la lettre. En effet, cela fait 150 ans que cette entreprise familiale anglaise existe et cela fait quarante-deux ans qu’elle produit et commercialise des monte-escaliers aux quatre coins du globe.



Elle arrive cette année avec une nouvelle offre de monte-escaliers tournants destinés à l’extérieur. Le rail de l’appareil est fabriqué sur mesure et s’adapte à la configuration de l’escalier. Naturellement, il subit un traitement spécifique qui lui permet d’être installé dehors et de résister aux intempéries.



Par ailleurs, la commande est étanche, les finitions résistent aux UV, la visserie est en acier inoxydable et le siège disponible en plusieurs coloris est équipé d’une housse de protection. Bref, tout a été pensé pour un usage à l’extérieur qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. L’installation est garantie deux ans (pièces, main d’oeuvre et déplacements) et une visite de contrôle est réalisée à la fin de la première année. Quant au moteur et aux batteries, la marque les garantit respectivement pendant 5 ans et 3 ans.



A ce jour, environ 600.000 foyers dans le monde sont équipés d’un monte-escaliers Stannah. Solus, Sofia, Starla, 4 Saisons, Siena, Sadler, etc. L’entreprise revendique la gamme la plus large en la matière avec plus de cent combinaisons possibles de sièges, coloris et matières conçus pour tous les types d’escaliers situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, chez soi comme dans les parties communes.



Si c’est en 1975 que le tout premier monte-escaliers sort des lignes de production en Angleterre, dès 1984, ces monte-escaliers obtiennent le leadership mondial. En 1987, l'entreprise est reconnue pour ses résultats exceptionnels à l'exportation avec l’attribution du prix britannique « Queen’s Award for Export ». Cette même récompense lui sera à nouveau décernée en 1994, 1999 et une quatrième fois en 2010. En 2002, Stannah rachète son distributeur français pour créer sa propre filiale.



Aujourd'hui, la marque est présente dans plus de cinquante pays. Et compte tenu du vieillissement de la population sur la planète, nul doute que cette entreprise à l’avenir devant elle…