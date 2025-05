Six clés pour un microbiote sain avec le Dr Nathalie Georget Saviez-vous que l’intestin est bien plus qu’un simple organe de digestion. De plus en plus de recherches révèlent l'importance du microbiote intestinal dans notre santé globale. Pour Dr. Nathalie Georget, cet écosystème complexe de micro-organismes est un élément crucial de notre bien-être. Dans cet article, elle nous éclaire sur la connexion profonde entre l'intestin et le cerveau et donne ainsi des clés essentielles pour cultiver un microbiote sain et équilibré. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 13 Mai 2025

Selon le Dr. Nathalie Georget, médecin généraliste, homéopathe et experte en médecine fonctionnelle, le microbiote est en partie hérité de notre mère à la naissance, lors du passage dans la filière génitale.



Il se développe ensuite en fonction de l'environnement, de l'exposition aux antibiotiques, du niveau de stress, de l'alimentation et du mode de vie. Un microbiote sain est essentiel, car il joue un rôle clé dans la digestion, l'immunité, la production de neurotransmetteurs et même le bien-être mental.



Un déséquilibre du microbiote, ou dysbiose, peut se manifester de différentes manières : troubles digestifs, fatigue, problèmes de peau, sautes d'humeur, voire même des troubles métaboliques comme l'obésité ou le diabète.



Comme le souligne Dr. Nathalie Georget « on est habitué en médecine traditionnelle à écouter le déséquilibre et à poser une réponse au déséquilibre qui en crée d'autres etc. » Il est donc crucial d'aller au-delà des symptômes et de chercher les causes profondes du déséquilibre.



« Déjà, c'est important de bien se connaître », affirme Dr. Nathalie Georget. Il est essentiel d’avoir un référentiel quand ça va bien et de comprendre les éléments fondateurs de ses déséquilibres, qu'ils soient liés à son histoire personnelle, à son environnement ou à son mode de vie.



Il n'y a pas une seule « alimentation saine universelle », car chacun réagit différemment. Il est important d'écouter son corps, d'expérimenter et de trouver ce qui nous convient le mieux. Il est conseillé de privilégier les aliments frais, non transformés, riches en fibres et en nutriments.



Le stress chronique a un impact négatif sur le microbiote. Ce docteur recommande de pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration consciente ou le yoga pour réduire le stress et favoriser un microbiote sain.



Les antibiotiques peuvent perturber l'équilibre du microbiote. Il est important de prendre soin de son intestin après un traitement antibiotique, en consommant par exemple des aliments riches en probiotiques (yaourts, kéfir, choucroute) et en prébiotiques (fibres, légumes, fruits).



Dans certains cas, un accompagnement thérapeutique peut être nécessaire pour identifier les déséquilibres et mettre en place des stratégies adaptées.



Selon les besoins, les compléments alimentaires sont des alliés. A ce titre, Dr Nathalie Georget mentionne l'importance du magnésium, des vitamines B, des probiotiques et des prébiotiques.



Le docteur insiste aussi sur le fait que chaque personne est différente et qu'il est important d'expérimenter et de trouver ce qui nous convient le mieux. Il est également recommandé de consulter un ou une professionnelle de santé avant de commencer tout complément alimentaire.



En bref, cultiver un microbiote sain et équilibré est essentiel pour notre santé globale. En suivant les conseils du Dr. Nathalie Georget, nous pouvons ainsi prendre soin de notre microbiote et de notre santé en général.







