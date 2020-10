Article publié le 06/10/2020 à 08:24 | Lu 182 fois Simulateur retraite : une solution pour estimer le montant de sa pension





Quel est le montant de la retraite que vous toucherez le moment venu ? Bon nombre de personnes se posent cette question. Légitime. Avoir cette information est important parce qu’elle vous permettra de mieux préparer vos dépenses lorsque vous serez à la retraite. Alors, comment faire ? Il existe de nombreux outils aujourd’hui, notamment, le simulateur retraite qui permet d’estimer le montant de votre pension. De quoi s’agit-il et comment faut-il l’utiliser ?

C’est quoi un simulateur retraite ?





En utilisant un bon simulateur retraite, vous avez les bonnes informations sur votre fin de carrière et vous êtes à même de préparer votre retraite le mieux possible.



Simulateur retraite : les avantages

La



Un autre avantage du simulateur retraite, c’est qu’il prend en compte la plupart des régimes de retraite, à l’exclusion peut-être de ceux des élus locaux et des militaires. En dehors de ces derniers, tout le monde peut utiliser cet outil pour estimer sa pension, et ce, quel que soit son âge.



Simulateur retraite : comment l’utiliser ?

Comme indiqué précédemment, utiliser un simulateur retraite n’est pas compliqué. Dans un premier temps, vous aurez besoin de votre relevé de carrière ou de votre relevé de situation individuelle (RIS). C’est un document important dans lequel sont consignées toutes les informations sur votre parcours professionnel :

- vos revenus lors des différentes périodes d’activité

- les noms de vos différents employeurs

- les trimestres que vous avez cotisés, etc.



Une fois votre relevé à disposition, vous devez choisir sur le simulateur que vous utilisez, toutes les caisses où vous avez cotisé. Assurez-vous à chaque fois, de bien mentionner votre dernière année de cotisation pour chacun des régimes auxquels vous avez été assujetti.



L’étape suivante consiste à renseigner l’activité que vous exercez actuellement. Cela concerne votre rémunération annuelle brute et votre régime principal. Ensuite, vous devez indiquer l’âge auquel vous estimez partir à la retraite et valider l’opération. C’est grâce à toutes ces informations que le simulateur calcule pour vous et vous délivre une



