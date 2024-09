Sergio Mendes, légende de la Bossa Nova brésilienne, s'est éteint à l'âge de 83 ans Le monde de la musique pleure le départ d'un artiste qui a marqué de son empreinte l'histoire de la bossa nova. Mendes, dont le décès vient d'être annoncé par sa famille à Los Angeles, laisse derrière lui un héritage musical riche et une influence qui a traversé les frontières. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/09/2024

Artisan majeur du rayonnement international de la bossa nova, Sergio Mendes a su séduire les mélomanes du monde entier avec des mélodies envoûtantes et des rythmes chaloupés. Ses collaborations avec des géants américains comme Frank Sinatra ont contribué à son ascension vers une renommée mondiale. Avec plus de 35 albums à son actif, Mendes n'a eu de cesse d'explorer et d'innover dans l'univers musical, en témoigne son album "Sergio Mendes & Brasil 66", porté par l'emblématique "Mas Que Nada", adaptation d'une œuvre du chanteur brésilien Jorge Ben.



La disparition de Sergio Mendes a provoqué une onde de choc dans le milieu artistique. Le président brésilien Lula a rendu hommage à celui qu'il considère comme "l'un des plus grands représentants et promoteurs de la musique et culture brésiliennes à travers le monde". Une reconnaissance qui souligne l'importance de Mendes non seulement comme musicien mais aussi comme ambassadeur culturel.



Né au Brésil dans les années 1940, Sergio Mendes s'était rapidement imposé sur la scène musicale grâce à son talent exceptionnel au piano et ses compositions aux arrangements sophistiqués. Son groupe "Sexteto Rio" avait attiré l'attention du saxophoniste américain Cannonball Adderley, avec qui il enregistra l'album "Cannonball's Bossa Nova" en 1963.



Au-delà des succès commerciaux et des récompenses – dont un Grammy Award pour le meilleur album de musique du monde avec "Brasileiro" – Sergio Mendes était un artiste doté d'une curiosité insatiable et d'une spontanéité rare. Il aimait rappeler les racines brésiliennes profondément ancrées dans sa musique, reflet d'une diversité culturelle et musicale exceptionnelle.



Le décès de Sergio Mendes est plus qu'une page qui se tourne ; c'est un chapitre entier de l'histoire musicale latino-américaine qui se clôt. Son œuvre continuera désormais à vivre au travers des notes intemporelles qu'il a su graver dans le cœur des mélomanes du monde entier.











