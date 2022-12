Seniors : optez pour des vêtements de qualité pour bien vous protéger de l'hiver Il est parfois difficile de s'habiller chaudement quand on est jeune et en bonne santé, mais cela peut être un défi encore plus grand quand on âgé et qu'on n'a peut-être pas autant d'énergie ou d'indépendance qu’auparavant. C'est pourquoi il convient de choisir des vêtements qui soient à la fois confortables et élégants cet hiver. Voici quelques conseils pour vous faciliter la tâche.







La stratégie des couches quand il fait froid

Lorsqu'il fait froid dehors, les personnes âgées doivent s'habiller de plusieurs couches. Vous ne connaissez pas cette stratégie ? Elle est pourtant simple :

• Commencez par une couche de base légère constituée de sous-vêtements thermiques et de chaussettes en fibres naturelles comme la laine ou la soie.

• Ajoutez une ou plusieurs couches intermédiaires chaudes comme des pulls, des vestes polaires ou des gilets pour garder votre corps bien au chaud.

• Complétez votre tenue avec une couche extérieure qui est à la fois élégante et résistante au vent. Une bonne option est un manteau fabriqué dans une matière imperméable comme la



Le choix intelligent : les vêtements faciles à utiliser

Lorsqu'il s'agit de vêtements d'hiver, les seniors ont besoin d'articles faciles à utiliser. Eh oui, la souplesse n'est plus la même après 60 ans. Recherchez donc des vêtements dotés de fermetures à glissière latérales ou de boutons-pressions qui les rendent plus faciles à mettre et à enlever. Privilégiez aussi les chandails et les manteaux ajustés qui procurent de la chaleur sans ajouter trop de volume.



Les chaussures, toujours choisir le confort

Les bottes d'hiver et leurs semelles doivent offrir une bonne adhérence pour ne pas glisser -rappelons que les chutes peuvent avoir de graves conséquences pour



Recherchez des matériaux imperméables qui aident à protéger les pieds de l’eau ou de la neige. Évitez les bottes à semelles trop dures, car elles peuvent être inconfortables et rendre la marche difficile, surtout sur les surfaces glacées (encore une fois, attention aux chutes).



Les accessoires pour plus de chaleur

En plus de porter des vêtements d'hiver, pensez aux accessoires pour vous garder au chaud. Une bonne paire de gants, une écharpe et un bonnet sont des articles d'hiver essentiels qui aident à vous protéger du froid (notamment au niveau de la tête et du cou).



Pour plus de chaleur, pensez à ajouter une couche isolante, comme un gilet en duvet voire même, une couverture thermique. Vous pouvez également investir dans des vêtements, chaussures et accessoires chauffants (on en trouve notamment dans le matériel de ski).



