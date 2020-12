Article publié le 23/12/2020 à 12:31 | Lu 111 fois Seniors isolés à domicile : quelles solutions pour les aider en cas d'urgence





Il est parfois très dur de laisser ses parents vieillissants seuls, livré à eux-mêmes dans leur maison. Alors, comment leur permettre d’en profiter sereinement ? Des solutions existent.

Seniors isolés, quelles solutions pour les aider durablement en cas d'urgence ?

Saviez-vous que 75% des plus de 75 ans étaient considérés comme étant des seniors isolés ? Entre la mobilité accrue des jeunes, le vieillissement de la population européenne et les bouleversements de la structure familiale, il en faut peu pour se retrouver seul passé un certain âge.



En proie à la solitude, il y a risque que la personne âgée perde peu à peu goût à la vie... Comment rester en forme moralement et physiquement quand la vie semble dénuée de sens ?



Mentalement, l'isolement est une plaie et ses répercussions ne se font pas attendre sur le plan physique. Hypertension artérielle, dénutrition, faiblesse musculaire... Le senior isolé est extrêmement fragile. Heureusement, il existe différents moyens de l'aider en cas d'urgence.



Faire appel à la solidarité humaine

Il y a quelques années, vous avez décroché un emploi en or. Seule ombre au tableau : votre nouveau poste vous a expatrié à Tokyo, une ville distante de 10.223 km de votre Toulouse natale. C'est le cœur lourd que vous avez dû laisser votre père derrière vous. Aujourd'hui senior isolé, votre papa risque fort de souffrir dans l'anonymat total...



Le tableau est-il vraiment aussi noir que vous le peignez ? De fait, n'oubliez pas une chose : votre père est loin de vivre en autarcie. À moins qu'il ne se soit exilé au sommet du mont Elbrouz, il y a forcément d'autres êtres humains autour de lui.



Afin d'assurer la sécurité d'un senior isolé, il est recommandé de prévenir son voisinage immédiat. Demandez donc aux proches résidents de garder un œil sur lui, surtout en cas de canicule ou s'il a des problèmes de santé récurrents. Avant de partir travailler, au retour du boulot ou pendant les week-ends, les voisins peuvent passer lui faire un petit « coucou » toujours bienvenu.



Dans le cas où vous ne connaîtriez personne dans son entourage, des initiatives, à l'instar d'équipes citoyennes, sont là pour prendre le relais. Composées de bénévoles, ces associations passent régulièrement prendre des nouvelles des ainés, discuter avec ces derniers et s’assurer qu’ils aillent bien.



Recourir à un système de télésurveillance

Pour les personnes âgées qui vivent à domicile et qui passent une grande partie de leurs journées chez elles, il existe des moyens de s’assurer que tout va bien. Et de rassurer les proches tout en protégeant les ainés.



Parmi les solutions ?



