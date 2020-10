Article publié le 08/10/2020 à 01:00 | Lu 73 fois Un service en ligne destiné aux aidants et mis en place par l'Assurance retraite





Depuis le 1er octobre 2020, l’Assurance retraite, en partenariat avec le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), propose un service en ligne permettant à chacun de définir son profil d’aidant et d’être conseillé en fonction de sa situation.





Rappelons que ce terme « d’aidant » (assez récent dans cette définition) peut concerner la prise en charge d’un parent, d’un conjoint ou d’un enfant dont l’autonomie ou l’état de santé nécessitent un accompagnement de la part de ses proches.



De telles situations soulèvent la question complexe de l’équilibre et la conciliation entre le rôle d’aidant et la nécessaire préservation de temps pour soi.



Pour sensibiliser les aidants à leur situation (loin d’être une sinécure au quotidien), l’Assurance retraite a développé un nouveau service avec le Crédoc. Ce dernier permet à tous les internautes de : prendre conscience de leur situation ; de découvrir leur profil en tant qu’aidant et enfin, de prendre connaissance des aides et des conseils adaptés à leur situation et besoins.



En France, on estime entre 8 et 11 millions (c’est énorme) le nombre de personnes qui apportent quotidiennement leur aide à un proche en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, au handicap ou à une maladie chronique ou invalidante.



Si cet engagement est le plus souvent perçu par ces « proches aidants » comme naturel et valorisant, il peut être aussi source de difficultés et de fragilisation, dans une société qui peine à reconnaître leur rôle (nombre d'aidants tombent dans la dépression ou malades à force d'épuisement, il faut le savoir).









