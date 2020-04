Article publié le 24/04/2020 à 05:00 | Lu 165 fois Seniors et chiropraxie : le point avec Maxime Canu





En prenant de l’âge, il devient de plus en plus important de rester actif pour être en bonne santé. Il est important de faire de notre mieux pour conserver -ou retrouver- la capacité de faire ce que l’on aime, et de préférence sans douleur ! On le sait, de nombreux seniors sont sujets aux douleurs chroniques ou aux maladies dégénératives qui abîment le corps progressivement. Heureusement, la chiropraxie a montré de nombreux bénéfices pour lutter contre les problématiques liées à l’âge.





Douleur chronique

Cela va sans dire, la raison qui pousse le plus souvent un senior à consulter un chiropracteur, c’est la douleur et en particulier, la douleur chronique. Les douleurs de dos et des articulations sont celles que l’on voit le plus souvent en cabinet, dus à la dégénérescence des os et des articulations avec l’âge et le parcours de vie.



A ce titre, la chiropraxie a démontré son efficacité dans le soin de ces problématiques et votre chiropracteur saura vous conseiller sur les changements d’habitudes de vie à mettre en place ou sur la réalisation d’exercices qui vous permettront de renforcer les effets des séances.



De plus, votre chiropracteur est formé pour vous orienter vers le meilleur spécialiste dont vous auriez besoin si votre problématique ne rentre pas dans son champ de compétences. Sachez également qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir un certificat médical pour consulter un chiropracteur.



Mobilité et force musculaire

Pour les seniors qui manquent de mobilité, les soins chiropratiques ont fait leurs preuves pour vous aider à restaurer une bonne fonction. Evidemment, les résultats varient en fonction de l’histoire de chaque personne.



Cependant, même les patients ayant les résultats les moins impressionnants remarquent qu’avec la chiropraxie, ils sont de nouveau capables de réaliser certaines activités du quotidien qui leur était devenues impossibles, limitées ou douloureuses.



Le simple fait de pouvoir se pencher vers ses petits-enfants, d’atteindre l’étagère du dessus, de pouvoir marcher plus longtemps, de se baisser ou de porter plus facilement son sac de courses sont autant de victoires qui changent le quotidien et la qualité de vie.



Plusieurs études montrent également une amélioration de la force musculaire chez des personnes après avoir suivi un plan de traitement chez un chiropracteur, entre autres de la force des mains, ce qui aide également beaucoup dans l’amélioration du quotidien.



Equilibre et coordination

Le manque d’équilibre ou de coordination est généralement dû à des dysfonctions neuro-articulaires qu’on appelle « subluxation chiropratique ». D’une manière générale, ces subluxations perturbent le fonctionnement de l’articulation et des récepteurs qui gèrent la position de l’articulation dans l’espace, et donc par conséquent, la coordination et l’équilibre. Elles peuvent provenir d’une dégénérescence, d’anciens traumatismes, de mauvaises postures ou de faux mouvements, par exemple.



Le chiropracteur a été formé pour détecter et corriger ces subluxations. En les ajustant et en particulier dans la région cervicale, le chiropracteur aide à normaliser l’information perçue par les récepteurs situés dans les articulations et les muscles, ce qui améliore la coordination et l’équilibre et diminue ainsi les risques de chute.



Autonomie

Généralement, les seniors consultent un chiropracteur pour soulager une douleur chronique, pour retrouver de l’énergie, pour éviter une chirurgie ou encore, pour conserver ou retrouver une certaine indépendance, autonomie.



Une étude montre que les 60 ans et plus suivis par un chiropracteur ont plus de chances de pouvoir rester vivre chez eux et ne pas aller en maison de retraite que ceux qui suivent un parcours médical conventionnel. Selon cette étude, il y aurait presque 90% de chances en moins d’aller en maison de retraite en étant suivi par un chiropracteur. Ce chiffre assez impressionnant doit cependant être confirmé par d’autres études...



D’autres recherches montrent de leur côté que les seniors suivis par un chiropracteur ont moins de chances de souffrir d’arthrose, font plus facilement de l’exercice et ont en moyenne moins de jours d’hospitalisation que les autres.



Comme on peut le voir, les soins chiropratiques sont donc un composant essentiel de la prise en charge préventive et curative de la santé des seniors. Plus l’âge et les problèmes avancent, plus il est important d’être suivis régulièrement par un chiropracteur pour (bien) vieillir avec le plus d’énergie et de santé possible.



Et comme chaque personne est unique, demandez à votre chiropracteur ce qu’il peut faire pour vous en fonction de vos caractéristiques et de votre histoire.



Maxime Canu, chiropracteur

Tél : 0632787979

maximecanu.dc@gmail.com

