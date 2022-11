Seniors : de l'importance de continuer à se vêtir normalement au quotidien





Il est important de prendre soin de soi à tout âge. Mais c’est encore plus vrai lorsque l’on arrête de travailler, à l’heure de la retraite. En effet, il existe un risque -réel- de laisser-aller qui peut rapidement dégénérer, alors que l’on ne s’occupe plus des petits détails qui nous permettent de conserver une bonne santé mentale et physique au quotidien.





En effet, il est particulièrement important pour une femme senior, d'en utiliser un qui puisse offrir un soutien plus important, afin d'alléger de potentielles douleurs musculaires, plus fréquentes chez les femmes à forte poitrine par exemple.



; Le soutien-gorge moulé avec armatures, il est invisible et offre un effet sculptant. Pour conserver une bonne santé mentale, il est important de continuer à vivre normalement, une fois que l’on se retrouve à la maison, le travail derrière nous.Cela veut dire : continuer à se lever le matin de bonne heure et se vêtir pour une journée normale. Par exemple, une femme devrait porter un soutien-gorge confortable tous les jours. En effet, il est particulièrement important pour une femme senior, d'en utiliser un qui puisse offrir un soutien plus important, afin d'alléger de potentielles douleurs musculaires, plus fréquentes chez les femmes à forte poitrine par exemple.

Le premier est un relâchement au niveau de son hygiène personnelle. En effet, lorsqu’on reste dans son linge de nuit, on risque de commencer à sauter une douche ou un bain, ici et là, et à retourner au lit le soir venu, toujours vêtu du pyjama de la veille. Cela peut avoir des répercussions importantes sur la santé mentale et physique de l’individu.



Le second risque de ne pas se vêtir proprement, est que l’on ne quitte plus la maison. Dans un tel cas, la personne pourrait commencer à souffrir d’isolement, d’abandon et finir par entrer en dépression, si elle ne prend plus le temps d’aller à la rencontre de ses amis, ou même de se balader sous le soleil, régulièrement.



D'une manière générale, à la retraite, il faut absolument éviter de rester dans son pyjama ou dans sa robe de chambre durant la journée entière. Il faut continuer à s'habiller. Sinon, deux dangers guettent à plus ou moins long-terme.

Passé un certain âge, on connait l'importance des relations humaines pour garder l'esprit vif.

