Article publié le 17/01/2020 à 09:13 | Lu 57 fois Segway S-Pod : une poussette pour adulte dystopique Dire que le Segway S-Pod est étrange serait un euphémisme. La dernière vision de la société pour l’avenir de la mobilité semble avoir été tout droit extraite d’un épisode de Black Mirror. Son but : convaincre les humains –une espèce bipède célèbre– que les jambes sont surévaluées.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Elle fonctionne en utilisant un système de contrôle adaptatif du centre de gravité pour rester équilibré et permet aux conducteurs (et nous utilisons ce mot généreusement) d’ajuster la vitesse juste en manipulant un bouton de commande.



Ce S-Pod peut changer de direction en douceur, et ne nécessite pas que les utilisateurs se penchent pour accélérer ou ralentir. Selon Segway, il est également impossible de faire basculer le S-Pod. Le positionnement des sièges offre un bel angle de vision afin que les passagers puissent se saluer en flottant.



Terrifiant.



Source Apparemment conçu pour les campus fermés aéroports, parcs à thème et centres commerciaux, cet engin est en fait une poussette high tech pour adultes.Elle fonctionne en utilisant un système de contrôle adaptatif du centre de gravité pour rester équilibré et permet aux conducteurs (et nous utilisons ce mot généreusement) d’ajuster la vitesse juste en manipulant un bouton de commande.Ce S-Pod peut changer de direction en douceur, et ne nécessite pas que les utilisateurs se penchent pour accélérer ou ralentir. Selon Segway, il est également impossible de faire basculer le S-Pod. Le positionnement des sièges offre un bel angle de vision afin que les passagers puissent se saluer en flottant.Terrifiant.









Dans la même rubrique : < > Home de Denon : un trio d'enceintes multi-room "premium" GeoZilla Tracker : la balise GPS mondiale pour ceux qui perdent toujours quelque chose...