Article publié le 13/12/2019 à 01:00 | Lu 56 fois Samsung the frame : la télé qui ressemble à un tableau Chut, ceci est une TV… Si vous avez toujours voulu cacher votre télé dans le salon, en général, la meilleure option était d’avoir un grand meuble, ou un tissu pas trop laid à poser dessus.





Lorsque la fonction TV est désactivée, les téléviseurs Frame affichent les œuvres d’art de votre choix et règlent automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage dans la pièce.



Avec en sus un cadre personnalisable en fonction de votre déco, une fois montés au mur, ils ressemblent à un tableau ou à un grand cadre photo. Les nouveaux modèles utiliseront également la technologie d’écran QLED de Samsung.



Vous obtiendrez ainsi une image 4K HDR beaucoup plus dynamique une fois l’engin allumé. En fait, ce serait presque dommage de l’éteindre. D’autant plus que, même ainsi, il consomme de moins en moins d’énergie.



