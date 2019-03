Salon de l'auto de Genève : le millésime 2019 s'avère être un bon cru

On pouvait découvrir des nouveautés populaires, un grand nombre de concept-cars et des petites marques qui profitaient de surfaces offertes par les organisateurs. Sans oublier la fée électricité présente dans la plupart des stands.



L’absence la plus choquante étant sans doute celle de Jaguar dont le véhicule électrique avait reçu la veille le prix de la voiture de l’année. Un manque d’égards pour ce jury européen.



Au-delà des modèles basiques diffusés dans tous les médias nous avons voulu présenter ici quelques prototypes et concept-cars qui démontrent que la passion automobile est toujours bien présente dans une industrie qui est sans doute le plus gros employeur européen.



Electrique ou non, le rêve automobile est toujours présent, surtout lorsqu’un collectionneur d’Abarth expose sa collection.



Joël Chassaing-Cuvillier