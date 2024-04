Salariés seniors : comment sont-ils perçus par l'ensemble des salariés et les cadres ? C’est un marronnier… En effet, très régulièrement, des sondages sont publiés sur les salariés seniors… Voici donc le dernier en date qui présente les conclusions de l’étude menée par Review Jobs, spécialiste du recueil et de l’analyse d’avis de salariés, sur l’opinion des salariés sur leurs collègues seniors.

Voici donc un nouveau sondage sur les salariés seniors… Alors que le taux d’emploi des seniors reste toujours plus faible en France (une constante depuis des années) que dans les autres pays européens.



Mais qu’en pensent les salariés eux-mêmes ? Comment les générations travaillent-elles ensemble, que s’apportent-elles ? Telles sont quelques-unes des questions que Review Jobs, spécialiste du recueil et de l’analyse d’avis de salariés, a posées à 1.058 personnes, du 9 au 12 mars 2024.



Interrogés sur la façon dont ils perçoivent les salariés seniors, plus des deux-tiers (69%) des sondés les estiment soigneux dans leur travail et les trois-quarts (76%) compétents.



Précisons -et c’est assez étonnant- que les moins de 25 ans se montrent encore plus que la moyenne d’accord avec ces affirmations (respectivement 71% et 78%).



Autre point saillant de ce sondage : les cadres dirigeants considèrent, plus que tous les autres (79%), les salariés seniors comme étant compétents (on peut donc se demander pourquoi, ils les licencient ou pourquoi ils ne les embauchent pas)… alors que les intéressés eux-mêmes, ne se définissent ainsi qu’à 74% !



De même, seuls 40% des plus de 55 ans se disent créatifs dans leur travail, alors que la moyenne des salariés leur attribue cette qualité à 44%.



Toujours selon ce nouveau sondage, 40% des salariés et 48% des cadres dirigeants estiment que les salariés seniors se trouvent démunis face aux nouvelles technologies . Les plus de 55 ans, eux, ne sont que 37% à se considérer comme tels.



De même, 31% des jeunes salariés jugent que les seniors sont incapables de s’adapter aux nouvelles façons de travailler (télétravail, projets collaboratifs, assouplissement des rôles hiérarchiques…) et 29% des employés et ouvriers partagent ce sentiment.



Alors que les seniors, eux, ne sont que 18% à se sentir décalés face à ces évolutions du monde professionnels. Autre point de divergence : seuls 9% des seniors se disent peu intéressés par les idées nouvelles… alors que 21% des cadres dirigeants les jugent fermés à la nouveauté.



Ces mêmes cadres dirigeants se montrent, par ailleurs, globalement plus sévères que tous les autres répondants à l’égard des seniors : ainsi, plus de la moitié (51%) considère que les salariés seniors sont plus souvent fatigués ou malades , contre un quart (24%) pour la moyenne des répondants.



Et 39% de ces cadres dirigeants jugent les seniors incapables de comprendre les attentes de salariés plus jeunes… opinion partagée par seulement 13% des moins de 25 ans.



« Cette différence de perception, liée autant la hiérarchie qu’à l’âge, nous semble un élément marquant de cette enquête, souligne Nicolas Marette, fondateur de Review Jobs. D’autant que les cadres dirigeants, âgés de 50 ans en moyenne, se classent le plus souvent eux-mêmes dans la catégorie des seniors… et se montrent donc paradoxalement plus sévères avec leurs collègues du même âge ».



Et d’ajouter : « pour nous, cela tient surtout au fait que ces dirigeants doivent faire travailler ensemble différentes générations et ne semblent pas persuadés que la collaboration entre générations puisse se passer sereinement. C’est également à ces cadres dirigeants qu’incombe de financer, sur leur budget, le salaire de ces seniors, souvent plus élevé que celui des jeunes salariés ».



Malgré ces différences d’appréciation, 42% des salariés -et 44% des moins de 25 ans - estiment que travailler avec un salarié senior ne demande pas d’effort d’adaptation particulier aux plus jeunes. Pour 47% des répondants, les relations professionnelles se définissent avant tout en fonction du contexte et des personnalités, et non de l’âge.



Alors, chacun se sentirait-il prêt à une présence accrue des seniors dans le monde du travail ? Sur le principe, oui : 59% des personnes interrogées considèrent que les seniors apportent un regard intéressant dans l’entreprise et qu’augmenter leur taux d’emploi constituerait un progrès …



Mais un petit tiers (30%) des jeunes et 38% des cadres estiment que, même s’il s’agit d’une bonne idée, elle ne peut pas s’appliquer à leur métier ou à leur entreprise : pour eux, les seniors ne parviendraient pas à y trouver leur place.



« On se trouve face à une situation paradoxale, reprend Nicolas Marette : les salariés seniors sont jugés globalement compétents, efficaces et investis dans leur travail… mais près d’un tiers des jeunes estiment que, malgré ces qualités, un senior ne pourrait pas s’adapter au contexte spécifique de leur entreprise ».



Et de conclure : « cela s’explique, à notre sens, par une forte méconnaissance : 44% des sondés déclarent ainsi que les seniors représentent moins de 10% des effectifs de leur entreprise, ils les côtoient donc peu. Travailler ensemble au quotidien permettra sans doute à tous de se forger une vision plus réaliste de la place des seniors au travail ».

Publié le 12/04/2024









