Article publié le 08/06/2022 à 01:00 | Lu 55 fois Rouen : Autonhome, pour le maintien à domicile des ainés





Autonhome est jeune une entreprise qui aide les personnes fragilisées, dépendantes, malades ou en situation de handicap à conserver leur autonomie et leur dignité. Elle les accompagne dans leur quotidien (à l'intérieur et à l’extérieur) en leur proposant des prestations sur-mesure à Rouen et dans ses environs.

Vieillir à domicile est le souhait de toutes les personnes âgées. Après avoir travaillé, fondé une famille et un foyer et remboursé leurs dettes, elles aspirent à jouir d’une retraite paisible dans leur logement.



La réalité est toutefois souvent bien plus douloureuse. Pour vivre à la maison quand on est âgé ou en situation de handicap, il faut être accompagné. Or, les enfants et petits-enfants sont bien plus mobiles et éloignés géographiquement que par le passé et ils ne peuvent pas toujours jouer leur rôle d’accompagnants.



De plus, de nos jours, les logements sont généralement peu adaptés à une mobilité et des capacités cognitives qui se réduisent progressivement.



Dans ce contexte, cette jeune entreprise Autonhome (fondée par Antoine Blondel, un ancien agriculteur) vise à apporter une solution à ce problème en aidant les personnes dépendantes à profiter le plus longtemps possible d’une vie chez elles, mais aussi à l’extérieur : les auxiliaires de vie les accompagnent au musée, au parc, en bord de mer…



L’entreprise est organisée en équipes de 4 à 10 auxiliaires de vie qui couvrent chacune une zone géographique précise. Chaque équipe et auxiliaire de vie organise son planning en toute autonomie, dans le respect du bien-être des bénéficiaires et des autres salariés.









