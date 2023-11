Rhum arrangé : TI Ced' célèbre ses dix ans d'existence En 2013, Ti Ced’ créait son premier rhum arrangé vieilli en anciens fûts de cognac. Pour le dixième anniversaire de cette recette qui marie la noix de macadamia et la vanille, Ti Ced’ a fait réaliser par l’artiste breton, PMH, une étiquette et un étui commémoratif.







Cette édition spéciale de rhum arrangé utilise un rhum agricole produit avec du jus de cannes de la Martinique. Un jus qui a bénéficié d’un double vieillissement. A savoir six mois en fûts de cognac et quatre mois en fûts de whiskey de la distillerie irlandaise Teeling.



La vanille et les noix de macadamia macèrent ensuite pendant dix mois en fûts avant que le rhum arrangé soit embouteillé et que les bouteilles soient remplies de noix ce qui influe sur la quantité de liquide dans le flacon. A boire frais avec beaucoup de glaçons. 39 euros chez les cavistes.





Rhum J.M, l’Atelier des Rhums



Dans la lancée de la mode du rhum qui vient talonner le whisky dans les chiffres de ventes, les différents producteurs de rhum rivalisent d’idées pour offrir aux amateurs des produits nouveaux.



Ainsi ce rhum J.M Epices Créoles qui a vieilli trois ans dans des fûts de chêne français et américains issus de chauffes différentes. Ce qui permet de développer des saveurs uniques.



Le nez est chaleureux, rond et caramélisé. La cannelle, la vanille s’imposent immédiatement. En bouche, on retrouve ces mêmes épices avec une note de piments et de muscade. La finale toute en longueur apporte une touche de pain grillé qui picote sur les lèvres. 53 euros chez les cavistes.



Les amateurs de rhum se réjouiront aussi de la parution du Guide Poséidon 2023 destiné aux rhums du monde. Véritable annuaire, il détaille en 300 pages de fiches techniques les 462 rhums disponibles actuellement cela en 219 marques différentes. Destiné aux amateurs experts ou aux néophytes ce guide enrichira vos connaissances. Guide Poséidon international du rhum, 19,80 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier

