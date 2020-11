Article publié le 04/11/2020 à 10:10 | Lu 93 fois Révolution Cétogène : un guide pour mieux comprendre ce régime alimentaire très en vogue





Avec Révolution Cétogène (168 pages, 24 euros), la jeune maison d'édition Caliopea propose un guide à la portée de tous, grand public, qui vise à vous permettre d’avancer « sereinement dans la pratique de l'alimentation cétogène depuis la transition jusqu'à l'après-adaptation ». Détails.

Avant d’aller plus loin, rappelons que le régime cétogène est un régime pauvre en glucides (n'étant pas essentiels pour l'organisme et se contentant de ceux contenus dans les légumes) mais riche… en graisses avec un point d'honneur pour les graisses animales et saturées.



Selon certains experts, il permettrait de rééquilibrer la biochimie cérébrale et de lutter contre l'inflammation, la douleur et la mort précoce des neurones. Très en vogue depuis quelques années, le gras serait peut-être, finalement, l’un de nos meilleurs alliés en matière de santé.



Alors que l’on accuse souvent les lipides (terme scientifique pour le gras) de tous les maux (surpoids, cholestérol…), les dernières recherches à leur sujet semblent montrer, au contraire, les incroyables potentiels, qui en font un partenaire essentiel de notre santé.



Cette alimentation ancestrale s’annonce « idéale » pour retrouver énergie, forme et efficacité dans la durée (meilleur système immunitaire, perte de poids...). L'intérêt de ce régime très en vogue ? Mimant les effets métaboliques du jeûne, cette répartition des nutriments permet de réactiver un fonctionnement essentiel et bénéfique pour l'organisme : la cétose.



Cependant, adopter une alimentation cétogène nécessite une préparation et quelques connaissances, d’où le développement de toute une littérature à ce sujet. Et un temps d'adaptation plus ou moins long selon chacun ; cela peut prendre jusqu’à dix semaines.



« Pour une personne présentant des problèmes de santé comme un dérèglement de la thyroïde, de la fatigue surrénale, de la résistance à l’insuline, une maladie auto-immune, etc., cette phase peut se prolonger » précise l’auteur, Johanne Cammarata.



Un temps nécessaire à l'organisme pour qu'il réapprenne ses réflexes oubliés. Qu'il puisse aussi se sevrer du sucre. En effet, le cétogène est plus qu'un régime, c'est un mode de vie, une diète qui se veut « respectueuse du métabolisme dont la transition doit se faire en douceur ».



Pour réaliser cet ouvrage, Pauline Bley, directrice éditoriale de Caliopea, a fait appel à la blogueuse et youtubeuse Johanne Cammarata (Superketo.fr) et à Nora Tellis, deux coachs en alimentation cétogène

fédérant d’importantes communautés.









Dans la même rubrique < > Fortesens : une nouvelle gamme de produits contre la dénutrition des ainés La dysphagie, retour sur une pathologie de l'ombre par Lucie Borjon Mon assiette et moi : le livre de Geneviève Mahin qui apaise votre relation à l'alimentation