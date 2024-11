Rêves de Seniors : deux femmes à l'honneur ce mois-ci, au Vendée Globe et au Stade de France Le Silver Alliance est un collectif d'une trentaine d'entreprises du bien vieillir à domicile qui propose, avec son opération "Rêves de Seniors", de montrer que les rêves n'ont pas d'âge. Des femmes inspirantes de plus de 70 ans sont à l'honneur ce mois-ci : à 80 ans, Nicole Moreau va vivre son rêve d'entrer dans les coulisses du Vendée Globe. Et, Christiane Barny, 71 ans, vivra le match de rugby France-Japon qui se tiendra le 9 novembre prochain au Stade de France. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 05/11/2024





Dans la pratique, Rêves de Seniors vise à encourager les personnes âgées à réaliser le rêve qu’elles chérissent le plus depuis longtemps. Cette opération fut lancée à l’origine par la Silver Alliance, un collectif d’une trentaine d’entreprises au service du bien vieillir.



Des femmes inspirantes de plus de 70 ans sont à l'honneur ce mois-ci :



À 80 ans, Nicole Moreau s'apprête à vivre son rêve d'entrer dans les coulisses du Vendée Globe. Nicole, habitante de l'Indre, est passionnée de voile. A ce titre, elle suit le Vendée Globe depuis la toute première édition en 1989 et participe régulièrement aux festivités de la course.



Son programme Rêves de Seniors ? Un accès VIP, une visite guidée du ponton, une visite de la réplique du coskpit du bateau, une rencontre avec le skipper Yoann Richomme et son équipe…



Ce programme spécialement concocté pour Nicole aura lieu le 5 novembre, à quelques jours du départ de la course.



De son côté, Christiane Barny, 71 ans, vivra une expérience inoubliable lors du match de rugby France-Japon qui se tiendra le 9 novembre prochain au Stade de France.



Christiane, habitante d'Angoulins-sur-Mer près de La Rochelle, a consacré sa vie à soutenir son équipe de coeur, le Stade Rochelais. Ce match de la tournée d'automne du XV de France lui offrira l'opportunité de découvrir les coulisses du stade, d'assister à l'ouverture du match et de rencontrer les joueurs.



